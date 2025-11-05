Des que el Govern va aplicar un topall al lloguer el primer trimestre del 2024, els preus s’han reduït un 4,9% a Barcelona i un 1,9% a la resta de municipis de zones declarades tensionades. A més, el preu dels lloguers en aquells municipis que no es consideren tensionats han augmentat un 6,6% en aquest mateix període, segons ha detallat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant una interpel·lació al Parlament aquest dimecres.
Més concretament, el preu mitjà del lloguer a la capital catalana en el segon trimestre del 2025 és de 1.135,55 euros al mes, mentre que la mitjana d’abans d’aplicar aquest topall es trobava en els 1.193,51. Malgrat això, les dades apunten que el preu del lloguer a Barcelona el segon trimestre de 2025 ha crescut un 4,44% respecte al del primer trimestre d’aquest mateix any.
La consellera també ha dit que hi ha 14.124 habitatges més amb contracte de lloguer habitual al conjunt de Catalunya des que es va començar a implementar la política de contenció de rendes. Una xifra que ha remarcat per tal d’evidenciar que “el mercat del lloguer funciona amb normalitat” malgrat l’aplicació d’aquesta regulació.
Expedients per incompliment de la regulació
A més, en la sessió de control al Govern que ha tingut lloc aquest matí, Paneque ha afirmat que l’executiu català ha obert fins a 30 expedients de vigilància d’incompliment del topall del lloguer. Segons ha fet saber la consellera de Territori a una pregunta dels Comuns al Parlament, s’estan detectant incompliments “especialment a l’àrea metropolitana”.
Paneque també ha respost a les crítiques per part de la diputada dels Comuns, Susanna Segovia, que ha retret que encara no s’hagi aplicat cap sanció per l’incompliment de la regulació dels topalls. “Cal que es faci amb seguretat jurídica i tramitar les sancions d’acord amb el marc jurídic. Efectivament, això requereix unes setmanes”, ha subratllat Paneque. A més, ha afegit que “tots voldríem anar més ràpid”, però també ha apuntat que “cal acreditar tots aquests expedients amb la màxima seguretat jurídica”.
Per últim, pel que fa als expedients, ha afegit que no vol que arribi un missatge a la població que no es sanciona a qui incompleix la llei, però ha subratllat que cal fer-ho amb seguretat.