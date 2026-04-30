La unitat inspectora de la Generalitat de Catalunya ha obert fins a 529 expedients sancionadors en les zones tensionades des de l’entrada en vigor del topall de preus del lloguer del Decret Llei 1/2025, de 28 de gener, i la Llei 11/2025. En un comunicat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, es detalla que el 74% d’aquests expedients sancionadors han estat oberts d’ofici, mentre que el 26% restant s’han activat per denúncies particulars. El departament, a més, afegeix que “actualment, hi ha set casos amb un expedient sancionador formalment iniciat”.
La Generalitat detalla que el 89% dels expedients oberts es troben en fase de diligències prèvies, mentre que en el 79% dels expedients aquests s’han obert per haver superat la renda màxima establerta per la llei. Precisament d’aquest 79% d’expedients s’està investigant la superació de la renda màxima, però també alguns casos en els quals hi ha més vulneracions de la norma, com una càrrega indeguda de les despeses de gestió immobiliària o de formalització del contracte al llogater, així com la manca de constància de la condició de gran tenidor o del preu. Dels expedients, un 10% han acabat arxivats i dos s’han anul·lat.
Barcelona, ‘forat negre’
La Generalitat de Catalunya també ha ofert les dades sobre la distribució d’aquests expedients al territori català. Una distribució que mostra com les comarques de Barcelona són un ‘forat negre’ i s’hi concentren el 76% dels expedients, acumulant-ne 402. La segona localitat amb més expedients sancionadors per infraccions en la llei del topall del lloguer és Tarragona, amb 60 expedients, (11,3%), Girona, amb 48 expedients (9%) i Lleida, amb 19 expedients (4%).
De fet, la ciutat de Barcelona és un ‘forat negre’, ja que no són només les comarques de Barcelona, sinó que la capital de Catalunya acumula fins a 210 expedients, la qual cosa suposa un 40% del total. Per altra banda, també destaquen poblacions com Girona, amb 31 expedients, Badalona, amb 23 expedients, i Sitges, amb 14 expedients.
La Generalitat assegura que s’està desplegant el cos d’inspectors
Un dels grans acords d’investidura d’Illa amb els Comuns era el desplegament del cos d’inspectors pel territori. Un desplegament que, segons la Generalitat, s’està produint de forma “progressiva i coordinada amb els ajuntaments”. Segons detalla el departament de Territori, una d’aquestes grans col·laboracions s’està fent amb el consistori de la capital catalana, Barcelona, i destaquen que “en el marc d’aquesta col·laboració, s’han fet algunes inspeccions en matèria de contenció de rendes amb l’Ajuntament de Barcelona”.