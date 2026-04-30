La unidad inspectora de la Generalitat de Cataluña ha abierto hasta 529 expedientes sancionadores en las zonas tensionadas desde la entrada en vigor del límite de precios del lloguer del Decreto Ley 1/2025, de 28 de enero, y la Ley 11/2025. En un comunicado del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, se detalla que el 74% de estos expedientes sancionadores han sido abiertos de oficio, mientras que el 26% restante se han activado por denuncias particulares. El departamento, además, añade que «actualmente, hay siete casos con un expediente sancionador formalmente iniciado».

La Generalitat detalla que el 89% de los expedientes abiertos se encuentran en fase de diligencias previas, mientras que en el 79% de los expedientes estos se han abierto por haber superado la renta máxima establecida por la ley. Precisamente de este 79% de expedientes se está investigando la superación de la renta máxima, pero también algunos casos en los cuales hay más vulneraciones de la norma, como una carga indebida de los gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato al arrendatario, así como la falta de constancia de la condición de gran tenedor o del precio. De los expedientes, un 10% han acabado archivados y dos se han anulado.

Barcelona, ‘agujero negro’

La Generalitat de Cataluña también ha ofrecido los datos sobre la distribución de estos expedientes en el territorio catalán. Una distribución que muestra cómo las comarcas de Barcelona son un ‘agujero negro’ y se concentran el 76% de los expedientes, acumulando 402. La segunda localidad con más expedientes sancionadores por infracciones en la ley del límite del alquiler es Tarragona, con 60 expedientes, (11,3%), Girona, con 48 expedientes (9%) y Lleida, con 19 expedientes (4%).

DTER / Figura 1. Expedientes por demarcación territorial | Generalitat de Catalunya



De hecho, la ciudad de Barcelona es un ‘agujero negro’, ya que no son solo las comarcas de Barcelona, sino que la capital de Cataluña acumula hasta 210 expedientes, lo que supone un 40% del total. Por otro lado, también destacan poblaciones como Girona, con 31 expedientes, Badalona, con 23 expedientes, y Sitges, con 14 expedientes.

La Generalitat asegura que se está desplegando el cuerpo de inspectores

Uno de los grandes acuerdos de investidura de Illa con los Comuns era el despliegue del cuerpo de inspectores por el territorio. Un despliegue que, según la Generalitat, se está produciendo de forma «progresiva y coordinada con los ayuntamientos». Según detalla el departamento de Territorio, una de estas grandes colaboraciones se está haciendo con el consistorio de la capital catalana, Barcelona, y destacan que «en el marco de esta colaboración, se han realizado algunas inspecciones en materia de contención de rentas con el Ayuntamiento de Barcelona».