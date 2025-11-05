Desde que el Gobierno aplicó un límite al alquiler en el primer trimestre de 2024, los precios se han reducido un 4,9% en Barcelona y un 1,9% en el resto de municipios de zonas declaradas tensionadas. Además, el precio de los alquileres en aquellos municipios que no se consideran tensionados ha aumentado un 6,6% en este mismo periodo, según ha detallado la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, durante una interpelación en el Parlamento este miércoles.

Más concretamente, el precio medio del alquiler en la capital catalana en el segundo trimestre de 2025 es de 1.135,55 euros al mes, mientras que la media antes de aplicar este límite se encontraba en los 1.193,51. A pesar de esto, los datos apuntan que el precio del alquiler en Barcelona el segundo trimestre de 2025 ha crecido un 4,44% respecto al del primer trimestre de este mismo año.

La consejera también ha dicho que hay 14.124 viviendas más con contrato de alquiler habitual en el conjunto de Cataluña desde que se comenzó a implementar la política de contención de rentas. Una cifra que ha destacado para evidenciar que “el mercado del alquiler funciona con normalidad” a pesar de la aplicación de esta regulación.

La consejera y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, durante el pleno del Parlamento / ACN

Expedientes por incumplimiento de la regulación

Además, en la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar esta mañana, Paneque ha afirmado que el ejecutivo catalán ha abierto hasta 30 expedientes de vigilancia de incumplimiento del límite del alquiler. Según ha informado la consejera de Territorio en respuesta a una pregunta de los Comunes en el Parlamento, se están detectando incumplimientos “especialmente en el área metropolitana”.

Paneque también ha respondido a las críticas por parte de la diputada de los Comunes, Susanna Segovia, quien ha reprochado que aún no se haya aplicado ninguna sanción por el incumplimiento de la regulación de los límites. “Es necesario hacerlo con seguridad jurídica y tramitar las sanciones de acuerdo con el marco jurídico. Efectivamente, esto requiere unas semanas”, ha subrayado Paneque. Además, ha añadido que “todos quisiéramos ir más rápido”, pero también ha apuntado que “es necesario acreditar todos estos expedientes con la máxima seguridad jurídica”.

Por último, respecto a los expedientes, ha añadido que no quiere que llegue un mensaje a la población de que no se sanciona a quien incumple la ley, pero ha subrayado que es necesario hacerlo con seguridad.