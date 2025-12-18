El Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley para regular el alquiler de temporada y evitar que este tipo de arrendamiento esquive el tope de precios del alquiler habitual. La cámara ha validado la ley después de que el Consejo de Garantías Estatutarias avalara prácticamente en su totalidad esta regulación y rechazara el recurso que presentaron Junts y el Partido Popular en 2024. La iniciativa ha obtenido luz verde gracias a los votos a favor del PSC, ERC, los Comunes y la CUP. Junts, por su parte, ha votado a favor de algunos artículos de la ley, pero ha rechazado el núcleo de la norma.

Desde la aprobación de la regulación de los alquileres de larga duración, parte de la oferta de vivienda pasó a alquiler de temporada, donde se encontraban resquicios para no limitar el precio. En los últimos meses, las administraciones, tanto desde la Generalitat de Cataluña como desde el gobierno español, han trabajado en la regulación de estos arrendamientos para evitar que se escapen de las directrices de la Ley de Vivienda estatal. El Parlamento estaba a la espera de poder votar esta normativa ya que el PP y Junts presentaron un recurso al Consejo de Garantías Estatutarias. El CGE negó las reclamaciones del PP al concluir que la regulación no contradice ni el Estatuto ni la Constitución, y encaja dentro de las competencias de la Generalitat en materia de derecho civil. Por tanto, considera que el Gobierno ha ejercido “correctamente” sus competencias “sin alterar la naturaleza ni los elementos nucleares del contrato de arrendamiento”.

Representantes de los grupos parlamentarios del PSC, ERC, Comunes y la CUP celebran con Sílvia Paneque y el Sindicato de Inquilinas la aprobación de la regulación de los alquileres de temporada / ACN

El órgano cuestionó la prórroga automática de los pisos de protección oficial en zonas tensionadas, por eso el texto final ha incorporado varias enmiendas para impedir que caduquen.

Aplicación inmediata en Barcelona

En las últimas horas, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que el Ayuntamiento de la capital catalana aplicará «de manera inmediata» la regulación de los alquileres de temporada tan pronto como el Parlamento apruebe la ley para ponerle límite. En una atención a medios, Collboni aseguró que con la aprobación de la ley “se acaba la fuga fraudulenta” de contratos para eludir el tope de los precios del alquiler que muchos propietarios han utilizado en los últimos meses.

Además, Collboni insistió a la Generalitat en que afine “muy bien” a la hora de hacer inspecciones y aplicar sanciones contra los propietarios y las agencias inmobiliarias que continúen saltándose la norma.

Cartel de la manifestación del 23 de noviembre por la bajada del precio del alquiler / ACN

El impacto del tope del alquiler en Cataluña

Desde que el Gobierno aplicó un tope al alquiler el primer trimestre de 2024, los precios se han reducido un 4,9% en Barcelona y un 1,9% en el resto de municipios de zonas declaradas tensionadas. Más concretamente, el precio medio del alquiler en la capital catalana en el segundo trimestre de 2025 es de 1.135,55 euros al mes, mientras que la media antes de aplicar este tope se encontraba en los 1.193,51. Sin embargo, los datos apuntan que el precio del alquiler en Barcelona el segundo trimestre de 2025 ha crecido un 4,44% respecto al del primer trimestre de este mismo año.

Además, el ejecutivo catalán ha abierto hasta 30 expedientes de vigilancia de incumplimiento del tope del alquiler, según informó la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. En este sentido, aseguró que la mayoría de estos incumplimientos se han localizado «especialmente en el área metropolitana».