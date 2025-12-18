El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per regular el lloguer de temporada i evitar que aquest tipus d’arrendament esquivi el topall de preus del lloguer habitual. La cambra ha validat la llei després que el Consell de Garanties Estatutàries l’avalés pràcticament en la seva totalitat aquesta regulació i rebutgés el recurs que van presentar Junts i el Partit Popular el 2024. La iniciativa ha obtingut la llum verda gràcies als vots a favor del PSC, ERC, els Comuns i la CUP. Junts, per la seva banda, ha votat a favor d’alguns articles de la llei, però ha rebutjat el nucli de la norma.
Des de l’aprovació de la regulació dels lloguers de llarga durada, part de l’oferta d’habitatge va passar a lloguer de temporada, on es trobaven escletxes per no limitar el preu. En els últims mesos, les administracions, tant des de la Generalitat de Catalunya com des del govern espanyol, s’ha treballat en la regulació d’aquests arrendaments per evitar que aquests s’escapin de les directrius de la Llei d’Habitatge estatals. El Parlament es trobava a l’espera de poder votar aquesta normativa ja que el PP i Junts van presentar un recurs al Consell de Garanties Estatutàries. El CGE va negar les reclamacions del PP en concloure que la regulació no contradiu ni l’Estatut ni la Constitució, i encaixa dins les competències de la Generalitat en matèria de dret civil. Per tant, considera que el Govern ha exercit “correctament” les seves competències “sense alterar la naturalesa ni els elements nuclears del contracte d’arrendament”.
L’òrgan va qüestionar la pròrroga automàtica dels pisos de protecció oficial en zones tensades, per això el text final ha incorporat diverses esmenes per impedir que caduquin.
Aplicació immediata a Barcelona
En les últimes hores, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar que l’Ajuntament de la capital catalana aplicarà “de manera immediata” la regulació dels lloguers de temporada tan bon punt el Parlament aprovi la llei per posar-hi límit. En una atenció als mitjans, Collboni va assegurar que amb l’aprovació de la llei “s’acaba la fuga fraudulenta” de contractes per eludir el topall dels preus del lloguer que molts propietaris han utilitzat en els últims mesos.
A més, Collboni va insistir a la Generalitat que fili “molt prim” a l’hora de fer inspeccions i aplicar sancions contra els propietaris i les agències immobiliàries que continuïn saltant-se la norma.
L’impacte del topall del lloguer a Catalunya
Des que el Govern va aplicar un topall al lloguer el primer trimestre del 2024, els preus s’han reduït un 4,9% a Barcelona i un 1,9% a la resta de municipis de zones declarades tensionades. Més concretament, el preu mitjà del lloguer a la capital catalana en el segon trimestre del 2025 és de 1.135,55 euros al mes, mentre que la mitjana d’abans d’aplicar aquest topall es trobava en els 1.193,51. Malgrat això, les dades apunten que el preu del lloguer a Barcelona el segon trimestre de 2025 ha crescut un 4,44% respecte al del primer trimestre d’aquest mateix any.
A més, l’executiu català ha obert fins a 30 expedients de vigilància d’incompliment del topall del lloguer, segons va informar la consellera de Territori, Sílvia Paneque. En aquest sentit, va assegurar que la majoria d’aquests incompliments s’han localitzat “especialment a l’àrea metropolitana”.