La crisi de l’habitatge continua latent a Catalunya i a la resta de l’Estat, que mostren signes d’un mercat cada vegada més tensionat, sobretot el de lloguer. Segons l’últim informe trimestral del portal immobiliari pisos.com, Catalunya va registrar un increment trimestral del 3,10%. Respecte al setembre del 2024, la pujada va ser del 15,31%.
Per altra banda, Barcelona es manté com la capital més cara per als llogaters al conjunt de l’estat espanyol, amb un preu mitjà pel metre quadrat de 29,49 euros, seguida de Madrid i Donostia. La demarcació de Barcelona també se situa entre les més cares, només per darrere de Madrid. A més, les comarques de Lleida van veure un increment del 8,02% del preu del lloguer en aquest tercer trimestre de l’any.
En comparació amb fa un any, les comarques de Lleida són les que han vist l’increment més gran del preu del lloguer, que el setembre de 2025 es troba un 25,19% més car que al mateix mes del 2024. A més, a Tarragona l’increment anual d’aquest tercer trimestre ha estat del 22,48%; mentre Girona ha vist una pujada del 14,65% i Barcelona del 6,38%.
Madrid i les Illes Balears, les regions més cares de l’Estat
Al conjunt de l’Estat el lloguer ha pujat un 16,18% durant aquests tres mesos en comparació amb el mateix període de l’any anterior. L’avenç trimestral, entre juny i setembre, ha estat del 2,99%, lleugerament inferior a l’increment que s’ha vist a Catalunya. Per altra banda, Madrid i les Illes Balears es consoliden com les regions més cares per viure, per sobre de Catalunya.
Des de pisos.com, el seu director d’Estudis, Ferran Font, apunta a la manca d’oferta com una de les problemàtiques més “serioses” del mercat, assenyalant a la quantitat de demanda que es veu expulsada del mercat “per culpa dels preus que cada vegada són més alts”. En aquesta línia, Font afirma que “no s’està generant nou producte perquè molts inversors prefereixen posar a la venda els seus actius residencials en lloc de rendibilitzar per la via del lloguer”.