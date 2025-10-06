Oliu esclata contra David Martínez pel seu sí a l’OPA: “No sap ni què són els clients”

Els ànims dels implicats en l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell estan cada cop més encesos a només quatre dies del final. La batalla pel relat de cara als accionistes vallesans, que fa prop d’un mes tenen en les seves mans el resultat de l’operació, es fa cada volta més cruenta. Ho ha demostrat el president del Sabadell, Josep Oliu, que ha carregat contra el milionari mexicà David Martínez Guzmán, l’inversor individual més gran de la companyia, que ja va anunciar la passada setmana que accediria a les condicions del Banc de Bilbao. En una entrevista a Rac 1, Oliu l’ha acusat de “no saber ni què són els clients“. “És un inversionista de Wall Street i busca maximitzar el benefici”, ha lamentat.
En aquest sentit, Oliu ha postil·lat que el negoci de Martínez Guzmán no encaixa amb la identitat que busca preservar el Sabadell envers l’OPA. El banc que presideix té “una projecció a l’Estat, que ajuda als empresaris quan passen dificultats”; mentre que el BBVA està alineat amb les seves motivacions, en tant que “és un accionista internacional que pensa en el valor, no en el dividend”. “Em sento representat pels objectius dels accionistes minoritaris”, ha afegit Oliu.
Tot i la mala maror que ha generat al capital sabadellenc la decisió de Martínez, el president ha descartat les acusacions que alguns menudistes han llançat contra ell per un possible pacte amagat amb el BBVA. El magnat mexicà, ha detallat Oliu, “va manifestar des del primer moment la seva posició“. Sempre ha estat favorable a la “consolidació bancària” a l’Estat, i només es va abstenir en la primera valoració del consell perquè considerava que el preu de l’OPA “no era competitiu”. De fet, durant l’atenció a mitjans posterior a la segona trobada de l’òrgan de govern del banc, tant el mateix Oliu com el conseller delegat, César González-Bueno, ja van aclarir que no estaven sorpresos per la posició de l’accionista. En aquest sentit, ha negat que vegi el seu moviment com una “traïció” al banc.
L’efecte tractor de Martínez
Part del mercat, abans de la darrera reunió del consell, veia la decisió de Martínez com un indicador cap al mercat: si s’afegia a la trinxera del BBVA púbicament, podria moure la balança a favor seu. Tot i això, Oliu ha reiterat que no creu que la postura del mexicà generi cap mena “d’efecte bola de neu” que mobilitzi grans capitals per adherir-se a l’OPA. D’aquesta manera, els principals noms del Sabadell continuen defensant que és “impossible” que el Banc de Bilbao assoleixi ara el 50% dels drets de vot. De fet, en una entrevista a La Vanguardia, González-Bueno es va aventurar a preveure que es quedarien els volts del 50%.
Els analistes veuen un futur més falaguer per al BBVA, si bé tampoc no pensen que el 50% estigui sobre la taula. Segons ha avançat el diari madrileny Expansión, els experts de la City de Londres pensen que l’escenari més probable és que les adhesions superin el 30%, però no arribin a la meitat dels títols. En tal cas, quedaria oberta de bat a bat la porta a una segona OPA obligatòria; si bé Oliu ha intentat allunyar aquesta possibilitat: “si no arriben al 50%, el més normal seria que cadascú continuï per la seva banda i es deixi seguir el Sabadell pel seu camí, que de moment genera valor”. No és l’apreciació que fa la Vela, que ja ha avançat que guarda uns 8.000 milions d’euros de capital sobrant per entomar l’hipotètic pagament en efectiu als accionistes en cas d’un segon assalt, que encara està per veure si s’acabarà celebrant.