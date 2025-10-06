Telefónica descarta un nou ERO davant el neguit dels sindicats

Telefónica ha negat aquest dilluns que contempli un Expedient de Regulació de l’Ocupació que deixaria al carrer uns 6.000 treballadors. La multinacional espanyola ha negat, així, les informacions avançades pel diari Expansión, que asseguraven que la tecnològica que presideix Marc Murtra estava preparant un nou acomiadament massiu menys de dos anys del darrer, que eliminar més de 3.400 llocs de treball. Fonts de l’empresa consultades per l’Agència Catalana de Notícies han negat que “en aquest moment” es contempli cap sortida col·lectiva, si bé apunten que s’estan fent “nombroses anàlisis en tots els àmbits de la companyia”. Davant l’alerta d’aquest mateix dilluns, el sindicat majoritari de l’operadora, UGT, ha rebutjat cap retallada de planter: “no compartim que noves sortides siguin necessàries per garantir el futur del grup Telefónica”, han reblat en un comunicat.
En tot cas, les organitzacions sindicals ja han alertat que no hi haurà converses per a un hipotètic acomiadament col·lectiu fins que no es conegui el pla estratègic de la tecnològica, que es presentarà en societat el pròxim 4 de novembre, en paral·lel als resultats del tercer trimestre. “Només amb un acord amb els sindicats es podria permetre l’aplicació de qualsevol mesura d’adequació de la plantilla”, han insistit; tot avisant la direcció que no acceptaran cap “mesura traumàtica” per a la plantilla. A més, han recordat que el conveni col·lectiu d’empreses vinculades a Telefónica, vigent des del 2024, limita la capacitat de la multinacional d’acomiadar treballadors fins a finals del 2026. Per tant, fins i tot en el cas que es plantegi un hipotètic ERO, Murtra i la direcció de la TelCo tindrien les mans lligades.
3.400 acomiadaments
Part de l’animadversió dels sindicats cap a un potencial ERO a Telefónica prové de l’experiència de l’acord d’acomiadament col·lectiu que es va tancar el 2024. La direcció va encetar les converses amb les agrupacions de treballadors amb la idea de retallar més de 5.100 llocs de treball, al·legant ajustaments necessaris per l’automatització d’alguns departaments. Finalment, després de setmanes d’estira-i-arronsa, només va quedar un 33% de la xifra inicial, aquests 3.420 treballadors acomiadats. Llavors, el cost per a la tecnològica d’aquesta tisorada a la plantilla va ser d’uns 1.300 milions d’euros, amb una indemnització d’uns 380.000 euros per treballador de mitjana. La inversió, però, serà amortitzada amb certa celeritat, atès que han estalviat uns 285 milions d’euros anuals. Cal recordar, però, que va haver-hi més sol·licituds de baixa voluntària que no pas places a l’ERO. En aquest sentit, UGT reclama que, en cas que es proposi un nou expedient, aquest tingui en compte la voluntat de sortida de part de la plantilla.