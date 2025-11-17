Telefónica ha anunciat als sindicats que presentarà un expedient de regulació d’ocupació, un ERO, per retallar la plantilla a set societats del grup. En una reunió amb els representants dels sindicats UGT, CCOO i Fetico, l’operadora ha detallat que aquest procés es començarà a negociar el 24 de novembre, però encara no hi ha xifra oficial d’acomiadaments sobre la taula.
Més concretament, els acomiadaments afectaran els treballadors de Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica SA, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital i Movistar+. Segons l’agència de notícies EuropaPress, la proposta inicial de l’empresa seria d’un acomiadament d’entre 6.000 i 7.000 persones; una xifra que es podria reduir amb les negociacions. En aquest sentit, l’últim ERO que va realitzar la companyia va ser el 2024 i es va saldar amb 3.420 afectats, un 30% menys del que es va plantejar inicialment.
Rebuig dels sindicats
El govern espanyol, que posseeix un 10% de l’operadora a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), ha assegurat que el procés ha de comptar amb l’acord dels empleats. “La posició del govern serà molt clara: el que passi ha de ser sempre amb l’acord dels sindicats”, ha afirmat el ministre per la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López.
Des del sindicat UGT han traslladat a les direccions el seu rebuig a aquest expedient i ha criticat que “un cop més és recórrer a la reducció de plantilla com a via per reorganitzar la companyia”.
A més, el sindicat ha descartat acords parcials per empresa i ha subratllat que no donarà suport cap ERO al grup Telefónica sense assegurar el futur dels treballadors que romanguin a la companyia, cosa que inclou l’extensió dels diferents convenis fins al 2030 i “condicions dignes i homogènies per a tot el personal afectat”. En aquest sentit, el sindicat ha reclamat l’obertura immediata de les meses de negociació de tots els convenis col·lectius, reclamant una vigència mínima fins al 2030.
Aquest ERO s’emmarca en el nou pla estratègic de la companyia, que contempla uns estalvis en les despeses que es situen al voltant dels 3.000 milions d’euros pel 2030, una xifra en la que s’inclouen les partides lligades al personal.