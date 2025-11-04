Telefónica registra 1.080 milions en pèrdues fins al tercer trimestre

Telefónica ha patit unes pèrdues de 1.080 milions d’euros entre els mesos de gener i setembre d’aquest any, segons ha remès aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, condicionat per les vendes de la companyia a Llatinoamèrica. D’altra banda, el benefici procedent de les operacions continuades, aquelles que formen part del grup, va ser de 828 milions d’euros.
Analitzant només el tercer trimestre, Telefónica ha ingressat més de 8,9 milions d’euros, assegurant que “els principals mercats” de la companyia han avançat en les seves operacions durant aquest període. Quant a l’ebitda, en aquest període va disminuir un 1,5%, fins a 3.071 milions. Per altra banda, els ingressos de l’empresa de telecomunicacions en els nous primers mesos es van reduir un 2,8% respecte als de l’any anterior, fins als 26.970 milions d’euros. Des de la multinacional s’atribueix aquesta rebaixa a l’impacte del tipus de canvi. Pel que fa al resultat brut d’explotació (ebitda) va situar-se en els 8.938 milions, un 3,6% menys que en el mateix període del 2024.
En altres mercats, Telefónica Brasil ha reforçat el seu lideratge en el mercat amb un increment del 6,5% dels ingressos. En el mercat hispanoamericà, la companyia ha continuat amb el seu procés de desinversió i en el mes d’octubre s’han tancat les vendes de Telefónica Uruguai i Telefónica Equador, mentre el grup es troba pendent del tancament de la venda de Telefónica Colombia.
Un nou pla estratègic
D’altra banda, la companyia ha anunciat un nou pla estratègic, anomenat ‘Transform & Grow’, per als propers cinc anys que preveu un impacte brut de fins a 3.000 milions d’estalvi basant-se en “l’excel·lència tecnològica i operativa, l’eficiència en processos i operacions, la transformació digital i la venda d’actius”. Amb aquest pla també es pretén reforçar el lideratge en els mercats principals de l’empresa, com l’estat espanyol, Alemanya i Regne Unit, i “accelerar l’evolució tecnològica”.
Amb aquest pla estratègic per als pròxims cinc anys, el grup també vol millorar l’experiència al client incrementant el rendiment de la xarxa, així com evolucionar en les capacitats tecnològiques i simplificar el model operatiu.
Pel que fa a la part financera, la companyia es planteja incrementar el flux de caixa, mentre es manté el grau d’inversió com a prioritat. A més, els objectius financers també passen per un increment mitjà anual de l’1,5% i 2,5% dels ingressos entre 2025 i 2028 i del 2,5 i 3,5% entre 2028 i 2030.