Telefónica registra 1.080 millones en pérdidas hasta el tercer trimestre

Telefónica ha sufrido unas pérdidas de 1.080 millones de euros entre los meses de enero y septiembre de este año, según ha remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, condicionado por las ventas de la compañía en Latinoamérica. Por otro lado, el beneficio procedente de las operaciones continuadas, aquellas que forman parte del grupo, fue de 828 millones de euros.

Analizando solo el tercer trimestre, Telefónica ha ingresado más de 8,9 millones de euros, asegurando que “los principales mercados” de la compañía han avanzado en sus operaciones durante este período. En cuanto al ebitda, en este período disminuyó un 1,5%, hasta 3.071 millones. Por otro lado, los ingresos de la empresa de telecomunicaciones en los nuevos primeros meses se redujeron un 2,8% respecto a los del año anterior, hasta los 26.970 millones de euros. Desde la multinacional se atribuye esta rebaja al impacto del tipo de cambio. En cuanto al resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en los 8.938 millones, un 3,6% menos que en el mismo período de 2024.

En otros mercados, Telefónica Brasil ha reforzado su liderazgo en el mercado con un incremento del 6,5% de los ingresos. En el mercado hispanoamericano, la compañía ha continuado con su proceso de desinversión y en el mes de octubre se han cerrado las ventas de Telefónica Uruguay y Telefónica Ecuador, mientras el grupo se encuentra pendiente del cierre de la venta de Telefónica Colombia.

Vista de la sede de Telefónica en Madrid / Europa Press

Un nuevo plan estratégico

Por otro lado, la compañía ha anunciado un nuevo plan estratégico, llamado ‘Transform & Grow’, para los próximos cinco años que prevé un impacto bruto de hasta 3.000 millones de ahorro basándose en “la excelencia tecnológica y operativa, la eficiencia en procesos y operaciones, la transformación digital y la venta de activos”. Con este plan también se pretende reforzar el liderazgo en los mercados principales de la empresa, como España, Alemania y Reino Unido, y “acelerar la evolución tecnológica”.

Con este plan estratégico para los próximos cinco años, el grupo también quiere mejorar la experiencia del cliente incrementando el rendimiento de la red, así como evolucionar en las capacidades tecnológicas y simplificar el modelo operativo.

En cuanto a la parte financiera, la compañía se plantea incrementar el flujo de caja, mientras se mantiene el grado de inversión como prioridad. Además, los objetivos financieros también pasan por un incremento medio anual del 1,5% y 2,5% de los ingresos entre 2025 y 2028 y del 2,5 y 3,5% entre 2028 y 2030.