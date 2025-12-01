L’anunci al novembre d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) a Telefónica va posar en alerta sindicats i treballadors de la companyia, que avui han conegut la primera oferta per part de l’empresa de telecomunicacions. La companyia dirigida per Marc Murtra preveu acomiadar 6.088 persones que formen part de les empreses vinculades (Telefónica de España, Móviles i Soluciones) preferentment a través de prejubilacions, replicant així les condicions econòmiques de l’ERO que es va efectuar el 2024, segons ha anunciat UGT. Des del sindicat veuen “insuficient” l’oferta que Telefónica ha fet als representants de la plantilla en la reunió que han mantingut aquest dilluns.
La proposta de Telefónica recull diversos trams de renda per a les persones nascudes abans de 1964 i fins a 1971 a qui els proposaran una prejubilació, amb condicions similars a les que es van donar en l’expedient de regulació de fa un any.
Un dels motius de desacord per part d’UGT s’explica en el fet que l’empresa manté la possibilitat d’aplicar fins a 5.040 acomiadaments forçosos, i a més elimina la possibilitat d’acceptar peticions de voluntarietat en àrees considerades com a crítiques o no excedentàries, com per exemple les àrees digitals, on tenen dificultats per retenir als treballadors.
Les condicions d’UGT per arribar a un acord
Per aquests desacords, des del sindicat han comunicat a Telefónica que, en aquestes condicions, no seria possible assolir un acord, el que “impediria activar qualsevol acomiadament atesa la garantia d’ocupació vigent al tercer conveni col·lectiu d’empreses vinculades a la companyia”.
En aquest sentit, les demandes d’UGT passen perquè l’ERO recuperi la voluntarietat, l’acceptació de sol·licituds voluntàries, garanties per a les persones “vetades” a l’ERO del 2024, protecció del personal fora del conveni, reforç del conveni especial amb la Seguretat Social, compromís “ferm” de creació d’ocupació, “transparència” sobre els elements del procés anterior, i una millora de les condicions i garanties que compensin l’eliminació de la prima de voluntarietat.
Quan es va anunciar per primer cop l’ERO, Telefónica va justificar aquest expedient arran de “causes organitzatives, tècniques i de producció”.
Des del govern espanyol, que posseeix un 10% de la companyia de telecomunicacions a través de la SEPI, Societat Estatal de Participacions Industrials, van assegurar que el procés ha de comptar amb l’acord dels empleats.