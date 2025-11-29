El govern del Pedro Sánchez ha exclòs la UTE formada per Telefónica de España i Telefónica Soluciones del concurs de ciberseguretat de l’Estat per no comptar amb un pla d’igualtat, tal com estableix la llei. Qui ha resolt ha estat el ministeri per a la Transició Digital i de la Funció Pública que encapçala Óscar López. És el mateix motiu que la Mesa de Contractació va al·legar per treure Mas Orange.
Tal com ha avançat El País, s’ha acordat proposar l’exclusió de la UTE com a adjudicatària del lot 3 del contracte estatal de comunicacions per incórrer en la prohibició de contractar en mancar l’empresa que li aporta solvència del preceptiu pla d’igualtat inscrit. Aquest fet ha suposat que el contracte hagi quedat desert.
Serveis d’interconnexió de centres de processament de dades, seguretat i Internet
El 12 de novembre de 2025, la Mesa de Contractació va concloure que la UTE liderada per la filial de Telefónica havia de quedar fora del lot 3, relatiu als serveis d’interconnexió de centres de processament de dades, seguretat i Internet, dins de l’expedient de Serveis consolidats de telecomunicacions de l’Administració General de l’Estat i altres entitats públiques.
En concret, l’òrgan col·legiat afirma que l’empresa Govertis Advisory Services, que aportava solvència tècnica a la UTE, té més de 50 treballadors i, malgrat estar legalment obligada, no consta amb pla d’igualtat inscrit en el registre oficial.
Pròrroga del contracte actual
Aquesta exclusió ha obligat a prorrogar l’actual contracte, que operen Telefónica i Indra, fins que el nou procés de licitació es reprengui i es completi, la qual cosa es pot endarrerir uns mesos.
Segons recull El País, amb anterioritat, la Mesa de Contractació va eliminar de la licitació la UTE liderada per Mas Orange, TRC i Mnemo per la mateixa raó. En aquest cas, Mnemo no tenia inscrit el pla d’igualtat en el moment en què va presentar l’oferta. La desqualificació de la UTE de Mas Orange va fer que s’adjudiqués el contracte a la UTE de Telefónica, però finalment ha estat exclosa pel mateix motiu que Mas Orange.