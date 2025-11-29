El gobierno de Pedro Sánchez ha excluido a la UTE formada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones del concurso de ciberseguridad del Estado por no contar con un plan de igualdad, tal como establece la ley. Quien ha resuelto ha sido el ministerio de Transición Digital y Función Pública que encabeza Óscar López. Es el mismo motivo que la Mesa de Contratación alegó para excluir a Mas Orange.

Tal como ha adelantado El País, se ha acordado proponer la exclusión de la UTE como adjudicataria del lote 3 del contrato estatal de comunicaciones por incurrir en la prohibición de contratar al faltar la empresa que le aporta solvencia del preceptivo plan de igualdad inscrito. Este hecho ha supuesto que el contrato haya quedado desierto.

Servicios de interconexión de centros de procesamiento de datos, seguridad e Internet

El 12 de noviembre de 2025, la Mesa de Contratación concluyó que la UTE liderada por la filial de Telefónica debía quedar fuera del lote 3, relativo a los servicios de interconexión de centros de procesamiento de datos, seguridad e Internet, dentro del expediente de Servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López / EP

En concreto, el órgano colegiado afirma que la empresa Govertis Advisory Services, que aportaba solvencia técnica a la UTE, tiene más de 50 trabajadores y, a pesar de estar legalmente obligada, no consta con plan de igualdad inscrito en el registro oficial.

Prórroga del contrato actual

Esta exclusión ha obligado a prorrogar el actual contrato, que operan Telefónica e Indra, hasta que el nuevo proceso de licitación se reanude y se complete, lo que podría retrasarse unos meses.

Según recoge El País, con anterioridad, la Mesa de Contratación eliminó de la licitación a la UTE liderada por Mas Orange, TRC y Mnemo por la misma razón. En este caso, Mnemo no tenía inscrito el plan de igualdad en el momento en que presentó la oferta. La descalificación de la UTE de Mas Orange hizo que se adjudicara el contrato a la UTE de Telefónica, pero finalmente ha sido excluida por el mismo motivo que Mas Orange.