La banca europea accelera la seva criptomoneda lligada a l’euro

La banca europea accelera el seu aterratge definitiu al món de les criptomonedes. El consorci de 10 bancs comunitaris de què forma part CaixaBank ha posat en marxa Qivalis, una empresa dedicada a emetre stablecoins -criptoactius indexats a una moneda fiat, una commodity o un altre valor estable- vinculada a l’euro. El token estarà en circulació la segona meitat del 2026, i compta amb el suport d’una desena de les principals entitats financeres del continent. El consorci fundacional, a banda de CaixaBank, està format pels italians Banca Sella i UniCredit, els alemanys KBC i Deka Bank, el neerlandès ING, l’austríac Raiffeisen Bank International, el suec SEB i el francès BNP Paribas, un dels grans actors de la UE, que s’hi va sumar aquest mateix dilluns. Des del banc d’origen català indiquen que l’agrupació espera que s’hi incorporin encara més firmes financeres en els pròxims mesos.
La posada en marxa de Qivalis, a parer de CaixaBank, “posa de manifest que algunes de les principals entitats financeres d’Europa estan fent passos concrets per construir un futur digital”. La directiva de la firma està formada per una barreja de directius amb experiència a les finances tradicionals i perfils més pròxims al món crypto. El CEO serà l’alemany Jan-Oliver Sell, que haia estat director general de Coinbase al país, a on va aconseguir la primera llicència de custòdia de criptomonedes que va concedir el regulador financer nacional. També ha tingut “posicions de lideratge” a Binance i iFunded, a banda d’una carrera llarga a diversos fons d’inversió de la City de Londres. Al seu costat, ocuparà la direcció financera Floris Lugt, exresponsable d’Actius Digitals al segment de Banca Majorista d’ING.
Un “moment decisiu” per al mercat digital
A parer de Sell, “el llançament d’una stablecoin denominada en euros, amb el suport d’un consorci de bancs europeus, representa un moment decisiu per al comerç digital i la innovació financera a Europa”. La invenció, sosté, és una instància “d’autonomia monetària en l’era digital”; davant la concentració del mercat dels actius digitals als Estats Units i, especialment, al voltant del dòlar. Amb la moneda de Qivalis, tant consumidors com empreses podran executar pagaments i liquidacions a l’instant i a qualsevol hora, incloent-hi transaccions transfrontereres. Així, aspira a “consolidar-se com un referent de confiança en l’ecosistema financer europeu”.
Davant la competència internacional, el president del Consell de Supervisió de l’empresa, Sir Howard Davis, defensa que una infraestructura cripto ancorada a Europa permet “assegurar els valors europeus”. “És essencial si Europa vol competir globalment en l’economia digital preservant la seva independència econòmica”, alerta; i evita retrocessos en àmbits clau per als consumidors, com ara l’estabilitat financera o la protecció de dades, molt més amenaçats en l’entorn digital dels Estats Units.