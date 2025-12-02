La banca europea acelera su criptomoneda ligada al euro

La banca europea acelera su aterrizaje definitivo en el mundo de las criptomonedas. El consorcio de 10 bancos comunitarios del que forma parte CaixaBank ha puesto en marcha Qivalis, una empresa dedicada a emitir stablecoins -criptoactivos indexados a una moneda fiat, una commodity u otro valor estable- vinculada al euro. El token estará en circulación en la segunda mitad de 2026, y cuenta con el apoyo de una decena de las principales entidades financieras del continente. El consorcio fundacional, además de CaixaBank, está formado por los italianos Banca Sella y UniCredit, los alemanes KBC y Deka Bank, el neerlandés ING, el austriaco Raiffeisen Bank International, el sueco SEB y el francés BNP Paribas, uno de los grandes actores de la UE, que se sumó este mismo lunes. Desde el banco de origen catalán indican que la agrupación espera que se incorporen aún más firmas financieras en los próximos meses.

La puesta en marcha de Qivalis, según CaixaBank, «pone de manifiesto que algunas de las principales entidades financieras de Europa están dando pasos concretos para construir un futuro digital». La directiva de la firma está formada por una mezcla de directivos con experiencia en las finanzas tradicionales y perfiles más cercanos al mundo crypto. El CEO será el alemán Jan-Oliver Sell, quien ha sido director general de Coinbase en el país, donde consiguió la primera licencia de custodia de criptomonedas que concedió el regulador financiero nacional. También ha tenido «posiciones de liderazgo» en Binance e iFunded, además de una larga carrera en varios fondos de inversión de la City de Londres. A su lado, ocupará la dirección financiera Floris Lugt, exresponsable de Activos Digitales en el segmento de Banca Mayorista de ING.

Una moneda de bitcoin entre monedas de euro / EuropaPress

Un «momento decisivo» para el mercado digital

En opinión de Sell, «el lanzamiento de una stablecoin denominada en euros, con el apoyo de un consorcio de bancos europeos, representa un momento decisivo para el comercio digital y la innovación financiera en Europa». La invención, sostiene, es una instancia «de autonomía monetaria en la era digital»; frente a la concentración del mercado de los activos digitales en Estados Unidos y, especialmente, alrededor del dólar. Con la moneda de Qivalis, tanto consumidores como empresas podrán ejecutar pagos y liquidaciones al instante y a cualquier hora, incluyendo transacciones transfronterizas. Así, aspira a «consolidarse como un referente de confianza en el ecosistema financiero europeo».

Ante la competencia internacional, el presidente del Consejo de Supervisión de la empresa, Sir Howard Davies, defiende que una infraestructura cripto anclada en Europa permite «asegurar los valores europeos». «Es esencial si Europa quiere competir globalmente en la economía digital preservando su independencia económica», alerta; y evita retrocesos en ámbitos clave para los consumidores, como la estabilidad financiera o la protección de datos, mucho más amenazados en el entorno digital de Estados Unidos.