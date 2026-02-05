Telefónica ha acceptat 4.772 sortides voluntàries per als Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) de les tres filials principals de la companyia. Fonts sindicals han assenyalat a l’ACN que Telefónica va rebre fins a 5.124 peticions de sortides voluntàries, una xifra que sobrepassa amb el límit marcat per la multinacional de les telecomunicacions.
Desglossant aquestes peticions entre les tres filials de la multinacional es mostra que a Telefónica España s’han rebut 3.955 peticions voluntàries, una xifra superior al màxim que es plantejava la companyia, que era de 3.649 persones, un fet que ha suposat que s’hagin denegat fins a 306 peticions. Pel que fa a la filial Móviles, s’han rebut 990 peticions de sortides voluntàries, una xifra inferior a la fixada com a excedent màxim per part de la companyia. En total, en aquesta filial s’han acceptat 960 peticions, però se n’han denegat 30. Finalment, a Soluciones la multinacional va rebre 179 peticions de les quals se n’han denegat 16.
Telefónica xifra en 2.500 milions el cost de l’ERO de 5.500 treballadors
Telefónica va acordar amb els sindicats que l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) sumi un total de 5.500 acomiadaments en el conjunt de la multinacional. El gegant de les telecomunicacions xifra l’impacte de l’ERO en uns 2.500 milions d’Euros, una xifra elevada, però que està calculada per part de l’empresa, ja que preveu que s’estalviïn prop de 600 milions d’euros a partir de l’any 2028.
En total, el cost de l’ERO serà de prop de 2.300 milions d’euros a Telefónica España i Movistar Plus+ i de 200 milions a la resta de filials, mentre que l’estalvi a Telefónica España i Movistar Plus+ serà de 500 milions d’euros i prop de 60 milions d’euros a les filials de la multinacional.