Telefónica ha aceptado 4.772 salidas voluntarias para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de las tres principales filiales de la compañía. Fuentes sindicales han señalado a la ACN que Telefónica recibió hasta 5.124 solicitudes de salidas voluntarias, una cifra que sobrepasa el límite marcado por la multinacional de las telecomunicaciones.

Desglosando estas solicitudes entre las tres filiales de la multinacional se muestra que en Telefónica España se han recibido 3.955 solicitudes voluntarias, una cifra superior al máximo que se planteaba la compañía, que era de 3.649 personas, lo que ha supuesto que se hayan denegado hasta 306 solicitudes. En cuanto a la filial Móviles, se han recibido 990 solicitudes de salidas voluntarias, una cifra inferior a la fijada como excedente máximo por parte de la compañía. En total, en esta filial se han aceptado 960 solicitudes, pero se han denegado 30. Finalmente, en Soluciones la multinacional recibió 179 solicitudes de las cuales se han denegado 16.

Telefónica cifra en 2.500 millones el coste del ERE de 5.500 trabajadores

Telefónica acordó con los sindicatos que el expediente de regulación de empleo (ERE) sume un total de 5.500 despidos en el conjunto de la multinacional. El gigante de las telecomunicaciones cifra el impacto del ERE en unos 2.500 millones de euros, una cifra elevada, pero que está calculada por parte de la empresa, ya que prevé que se ahorren cerca de 600 millones de euros a partir del año 2028.

Detalle del logotipo de la fachada de la sede de Telefónica / Europa Press

En total, el coste del ERE será de cerca de 2.300 millones de euros en Telefónica España y Movistar Plus+ y de 200 millones en el resto de filiales, mientras que el ahorro en Telefónica España y Movistar Plus+ será de 500 millones de euros y cerca de 60 millones de euros en las filiales de la multinacional.