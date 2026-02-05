La economía catalana deja atrás a España en términos de productividad

La economía catalana muestra «indicios» de un cambio de modelo productivo, según los últimos datos de la Cámara de Comercio de Barcelona. A juicio del jefe de estudios de la corporación, Joan Ramon Rovira, el Principado encadena media docena de trimestres consecutivos con «un patrón de crecimiento diferente»: además de expandirse a un ritmo mucho más elevado que en el entorno europeo, con crecimientos anuales por encima del 3% en los últimos dos años, el PIB del país muestra una composición más saludable. Lejos del monocultivo turístico y los servicios de bajo valor añadido, las cifras de la Cámara muestran un rendimiento económico fundamentado en la inversión industrial, los servicios profesionales y el avance de las tecnologías digitales. Este principio de nuevo paradigma ya marca el avance de la competitividad de la economía catalana, que deja atrás el modelo productivo español, mucho más estancado en términos de valor añadido. La productividad por hora efectiva en las empresas catalanas encadena siete trimestres creciendo muy por encima del conjunto del Estado, hasta el punto que el tercer trimestre de 2025, los últimos datos disponibles, ha triplicado el crecimiento interanual: el 1,4% en el Principado por un escaso 0,5% en España. El diferencial, cabe decir, viene de lejos: «Desde el año 2022, vemos avances en términos de productividades, mucho más sostenidos en Cataluña que en España«, constata Rovira.

El aumento de la productividad ha mejorado, además, la relación entre los costos laborales y la capacidad de las empresas catalanas de ofrecer bienes y servicios, reflejada en el cálculo del costo laboral unitario. A pesar de que el Principado registra un incremento sustancial en los recursos que debe dedicar una empresa a enfrentar la parte laboral de sus gastos, un 2,4% en términos interanuales, el incremento es mucho más bajo que en el Estado español, y también reduce la media de la eurozona. En España, una unidad del bien o servicio que preste una compañía es un 4,2% más cara que el año anterior; mientras que en los países de la moneda única la escalada es del 3,4%. Así, Cataluña consigue reducir los impactos de unas «tasas de crecimiento elevadas del costo laboral» en comparación con la competencia. «Cataluña gana competitividad respecto a la eurozona, mientras que España la pierde», sentencian desde el gabinete de estudios de la entidad. Sobre estas evidencias, la Cámara mantiene su previsión de crecimiento económico para 2026, un 2,4% interanual, muy por encima de la del entorno comunitario. Aun así, llama a la prudencia, y anima a esperar hasta el final del año para comprobar si la nueva realidad se mantiene indefinidamente. «Si terminamos 2026 como lo hemos comenzado, los brotes verdes ya se habrán convertido en árboles», ha analizado Rovira.

La planta de Seat en Martorell / EP

Protagonismo inversor

Entre las cifras que más evidencian el camino hacia un modelo productivo de mejor calidad en el país, la Cámara destaca la formación bruta de capital -es decir, las nuevas inversiones-. Antes de 2025, la financiación de nuevos proyectos de negocio, muchos de ellos industriales, crecía por debajo de la expansión del PIB -un 3,6% de toda la economía por un 3,2% en capital dedicado-; pero esta tendencia se revirtió el curso pasado, y se espera que se mantenga la misma línea en los próximos años. Así, con un crecimiento previsto del producto interior bruto del 2,9% para el curso pasado y un 2,4% para el presente, la inversión de las empresas crecerá un 3,8% y un 3%, respectivamente. Con estos datos sobre la mesa, asegura Rovira, el capital se convierte en una palanca «tractora» de la economía del Principado; con la construcción y la industria como segmentos productivos líderes.

El dirigente cameral ha recordado que el país llevaba años sin ver mejoras inversoras sustanciales. Incluso en años de recuperación económica, inmediatamente antes de la pandemia, la formación bruta de capital en Cataluña se mantenía estática, sin avances. Ni siquiera los fondos de recuperación que dedicó Europa a la salida de la crisis sanitaria lograron activar a los inversores hasta finales de 2023, cuando se empezó a vislumbrar la nueva línea empresarial. Desde entonces, las iniciativas productivas y tecnológicas catalanas, así como las de servicios avanzados, han recibido entre un 15 y un 20% más de capital bruto, en buena medida gracias a las recientes bajadas de tipos de interés que ha asumido el BCE. Las razones detrás del cambio, sin embargo, no son solo macroeconómicas: unos «beneficios empresariales al alza» en el tejido catalán, unidos a una reducción más que saludable del endeudamiento del sector privado, animan a los empresarios a buscar financiación para impulsar el crecimiento.

Vista aérea del Puerto de Barcelona, con contenedores de exportaciones y cruceros / EuropaPress

Exportaciones de más valor

El nuevo ritmo inversor ha permitido que las empresas catalanas apuesten por líneas de negocio más valiosas, menos dependientes del volumen y mejor consideradas por los compradores, tanto en términos de consumo interno como de exportaciones. De hecho, el Principado ha superado la crisis comercial internacional causada por las políticas arancelarias de Estados Unidos con nota, en buena medida gracias a haber trasladado el foco hacia ítems más caros, con compradores de poder adquisitivo más elevado y que dejan más dinero en las arcas locales. En comparación con 2023, las ventas al exterior de los negocios internacionalizados del país se han mantenido prácticamente estáticas en términos de volumen, pero han crecido más de un 6% si se comparan las facturaciones.

Cataluña se ha alejado de la facturación exterior turística, y ha centrado su crecimiento en industrias como la maquinaria y las manufacturas de consumo, que garantizan precios más elevados y, a su vez, mayores beneficios. En cuanto a los bienes de equipamiento, las cifras de negocio fuera de las fronteras se han disparado un 9,3% a pesar de haberse mantenido en términos de volumen; mientras que en los productos industriales los ingresos han escalado un 4,2%, a pesar de haberse recortado más de un 4% las operaciones. Menos cantidad vendida, más valor generado. Rovira, en este sentido, destaca la capacidad que muestran los servicios no turísticos -consultorías, asesorías técnicas y otras firmas de atención profesional-: «arquitectura, ingeniería, servicios profesionales, informática, TIC… todo esto vendemos fuera, y mantenemos la resiliencia catalana».