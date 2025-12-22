Telefónica ha acordado con los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé el despido de cerca de 5.500 personas del conjunto del grupo empresarial. Según informa la compañía en un comunicado dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el despido masivo tendrá un costo de unos 2.500 millones de euros antes de impuestos. Una vez realizado el ERE, sin embargo, Telefónica prevé ahorrar cerca de 600 millones de euros anuales a partir de 2028. Un ahorro que enmarca en un contexto de transformación hacia un modelo más digital y flexible. Además del ERE, la multinacional también ha acordado con los sindicatos que los convenios colectivos continúen vigentes hasta 2030.

Desglosando las cifras pactadas este lunes con las organizaciones sindicales de la multinacional, el costo del ERE será de cerca de 2.300 millones de euros en Telefónica España y Movistar Plus+ y de 200 millones en el resto de filiales. En este sentido, la compañía calcula las mismas proporciones en cuanto al ahorro. En concreto, será de 500 millones de euros en Telefónica España y Movistar Plus+ y alrededor de 60 millones de euros en el resto de unidades corporativas. En todo caso, la compañía ha asegurado que el impacto en la generación de caja “será positivo” desde 2026, así como la captura de ahorros, ya que la salida de empleados se estima que comenzará el primer trimestre de 2026.

Imagen de archivo de la fachada de la sede de Telefónica / Europa Press

ERE justificado con «la atracción de talento»

La empresa asegura que todos los acuerdos firmados con los sindicatos -es decir, el ERE masivo y la vigencia de los convenios colectivos hasta 2030- permiten “continuar apostando por la fidelización y la atracción del mejor talento”, así como invertir en el desarrollo de capacidades diferenciales y consolidar nuevas formas de trabajo. En concreto, la multinacional tiene la intención de que estas nuevas formas de trabajar sean más “flexibles y digitales” y que se basen en las premisas de la autonomía, la responsabilidad individual y la contribución a los resultados.