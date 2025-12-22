Telefónica ha acordat amb els sindicats un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que preveu l’acomiadament de prop de 5.500 persones del conjunt del grup empresarial. Segons informa la companyia en un comunicat dirigit a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l’acomiadament massiu tindrà un cost d’uns 2.500 milions d’euros abans d’impostos. Un cop fet l’ERO, però, Telefónica preveu estalviar prop de 600 milions d’euros anuals a partir del 2028. Un estalvi que emmarca en un context de transformació cap a un model més digital i flexible. A banda de l’ERO, la multinacional també ha acordat amb els sindicats que els convenis col·lectius continuïn vigents fins al 2030.
Desgranant les xifres pactades aquest dilluns amb les organitzacions sindicals de la multinacional, el cost de l’ERO serà de prop de 2.300 milions d’euros a Telefónica España i Movistar Plus+ i de 200 milions a la resta de filials. En aquest sentit, la companyia calcula les mateixes proporcions pel que fa a l’estalvi. En concret, serà de 500 milions d’euros a Telefónica España i Movistar Plus+ i al voltant de 60 milions d’euros a la resta d’unitats corporatives. En tot cas, la companyia ha assegurat que l’impacte en la generació de caixa “serà positiu” des del 2026, així com la captura d’estalvis, ja que la sortida d’empleats s’estima que començarà el primer trimestre de 2026.
ERO justificat amb “l’atracció de talent”
L’empresa assegura que tots els acords signats amb els sindicats -és a dir, l’ERO massiu i la vigència dels convenis col·lectius fins al 2030- permeten “continuar apostant per la fidelització i l’atracció del millor talent”, així com invertir en el desenvolupament de capacitats diferencials i consolidar noves formes de treball. En concret, la multinacional té la intenció que aquestes noves formes de treballar siguin més “flexibles i digitals” i que es basin en les premisses de l’autonomia, la responsabilitat individual i la contribució als resultats.