El BBVA descarta nuevas compras tras el fracaso de la OPA sobre el Sabadell

La OPA fallida sobre el Banco Sabadell ha limitado los horizontes de crecimiento del BBVA. El presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, sostiene que «todavía es relevante» buscar la escala en todos los mercados en los que participa. Sin embargo, ha descartado nuevos intentos de compra como el que fracasó el pasado mes de octubre. En este sentido, el banco aspirará a una expansión orgánica, con su propio negocio. «Lo estamos logrando a través de un crecimiento que supera por mucho al de la competencia«, ha asegurado en la rueda de prensa de presentación de los resultados anuales de la compañía. Con todo, sostiene que el intento de compra hostil no ha erosionado las relaciones institucionales entre ambos bancos, y que el contacto siempre ha sido «cordial» con la directiva catalana. «Pasamos página, y no hay posibilidades de consolidación adicional en el Estado una vez no se lleva a cabo la operación del Sabadell«, ha concluido.

Con la derrota en la batalla bancaria del pasado febrero ya en el pasado, Torres ha reivindicado el nuevo plan estratégico de la entidad, ya en solitario; y que no contempla ningún tipo de compras ni fusiones como la que cayó en octubre de 2025. «No descansamos en ningún caso en operaciones inorgánicas», ha argumentado el directivo, que confía la escalabilidad a la capacidad para expandirse en su negocio habitual.

Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA / BBVA

«No valora» el Santander

Ha mantenido la posición también ante la nueva estrategia del Banco Santander, que anunció el pasado martes -además de unos beneficios récord- la compra del estadounidense Webster Bank por unos 10.000 millones de euros. Ha recordado que, en su momento, el equipo que dirige ya exploró el mercado estadounidense, pero descartó un aterrizaje inorgánico porque «no aportaba valor». «En aquel momento, los múltiplos de la banca española estaban muy por debajo de los estadounidenses, y no tenía sentido diluir a nuestros accionistas para comprar un banco en EE. UU.», ha valorado. Sin entrar a valorar la operación que ha liderado Ana Patricia Botín, ha reafirmado que su decisión dio «grandes resultados» para el Banco de Bilbao.