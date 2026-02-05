El BBVA ya ha dejado atrás el fracaso de la OPA hostil sobre el Banco Sabadell. En un año marcado por la ofensiva sobre la entidad catalana, que culminó con el fracaso de la campaña comercial, el banco presidido por Carlos Torres ha ganado 10.511 millones de euros, la cifra más grande de su historia y un 4,5% más que el curso anterior. Así lo detalla en una nota enviada este mismo jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que también concreta un incremento sustancial del reparto de capital entre los accionistas, con un dividendo de 60 céntimos por acción que, sumado a los 32 céntimos abonados en noviembre, elevará las ganancias de los inversores hasta los 5.249 millones de euros, un 31% más que en 2024.

Como ya ha establecido en los últimos años, el BBVA ha concentrado cerca del 60% de su beneficio en mercados fuera de la Unión Europea. Más del 45% de las ganancias se han generado en México, unos 5.264 millones de euros; cantidad a la que hay que añadir los 805 millones registrados en Turquía (6,9% del total) o los 726 millones en América del Sur, un 6,3%. Por el contrario, en el Estado español el resultado se queda en 4.175 millones, un 36% del resultado neto del grupo. El efecto de la diversificación de mercados fuera de Europa se ha notado en las cuentas: según detallan, sin la depreciación del dólar que ha provocado la administración Trump a lo largo de 2025 y la pérdida que eso supone en la conversión a euros corrientes, la expansión habría sido del 19,2%.

La internacionalización ha permitido al BBVA mantener el margen de intereses en tendencia alcista a pesar de las rebajas de tipos del Banco Central Europeo. Según la comunicación enviada al regulador bursátil, la entidad registra un incremento del 13,9% en esta partida, hasta los 26.280 millones de euros, con un alza de una décima (3,27%) de la ratio de intereses sobre activos totales. El aumento de las comisiones netas es aún más sustantivo, un 14,6% en términos interanuales, hasta los 8.215 millones de euros; para un total de ingresos recurrentes próximos a los 34.500 millones en el conjunto del año. Añadiendo el resto de operaciones financieras, el margen bruto ha ascendido hasta los 36.931 millones de euros, un 16,3% más, respecto a unos gastos que solo escalan un 10,5% más, hasta los 14.332 millones de euros.

