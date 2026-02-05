El BBVA ja ha deixat enrere la desfeta de l’OPA hostil sobre el Banc Sabadell. En un any marcat per l’ofensiva sobre l’entitat catalana, que va culminar amb el fracàs de la campanya comercial, el banc que presideix Carlos Torres ha guanyat 10.511 milions d’euros, la xifra més gran de la seva història i un 4,5% més que el curs anterior. Així ho detalla en una nota remesa aquest mateix dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en què també concreta un increment substancial del repartiment de capital entre els accionistes, amb un dividend de 60 cèntims per acció que, sumat als 32 cèntims abonats al novembre, elevarà els guanys dels inversors fins als 5.249 milions d’euros, un 31% més que el 2024.
Com ja ha establert en els darrers anys, el BBVA ha concentrat prop del 60% del seu benefici en mercats fora de la Unió Europea. Més del 45% dels guanys s’han generat a Mèxic, uns 5.264 milions d’euros; compte al qual cal afegir els 805 milions registrats a Turquia (6,9% del total) o els 726 milions a l’Amèrica del Sud, un 6,3%. Per contra, a l’Estat espanyol el resultat es queda en 4.175 milions, un 36% del resultat net del grup. L’efecte de la diversificació de mercats fora d’Europa s’ha notat en els comptes: segons detallen, sense la depreciació del dòlar que ha provocat l’administració Trump al llarg del 2025 i la pèrdua que això suposa en el trasllat a euros corrents, l’expansió hauria estat del 19,2%.
El “millor moment” del banc
La internacionalització ha permès al BBVA mantenir el marge d’interessos en tendència alcista malgrat les retallades de tipus del Banc Central Europeu. Segons la comunicació remesa al regulador borsari, l’entitat registra un increment del 13,9% en aquesta partida, fins als 26.280 milions d’euros, amb una alça d’una dècima (3,27%) de la ràtio d’interessos sobre actius totals.
L’alça de les comissions netes és encara més substantiva, un 14,6% en termes interanuals, fins als 8.215 milions d’euros; per a un total d’ingressos recurrents pròxim als 34.500 milions en el conjunt de l’any. Afegint-hi la resta d’operacions financeres, el marge brut ha ascendit fins als 36.931 milions d’euros, un 16,3% més, respecte d’unes despeses que només escalen un 10,5% més, fins als 14.332 milions d’euros. Sobre aquestes xifres, la rendibilitat ha escalat fins al 19,3%.
Amb tot, el president de l’entitat, Carlos Torres, ha descrit el que deixen enrere com “un altre any excel·lent per al BBVA”. Amb el 2025 ja al retrovisor, el balanç anual permet “mirar el 2026 amb perspectives positives en tots els mercats”. “Esperem continuar creixent per sobre de la competència i incrementar la rendibilitat fins a nivells al voltant del 20%”, ha albirat el directiu, tot assegurant que, en ple pla estratègic fins al 2028, el Banc de Bilbao “es troba en el seu millor moment”.