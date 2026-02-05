MónEconomia
El BCE ignora la crisi del dòlar i manté intactes els tipus d’interès
Alberto Prieto
05/02/2026 14:22

El Banc Central Europeu manté congelats els tipus d’interès en el 2% per cinquè cop consecutiu. Així ho han decidit els governadors de l’institut emissor en la seva reunió de política monetària celebrada a Frankfurt aquest dimecres i dijous. Segons els líders monetaris de l’eurozona, la caiguda de la inflació no és suficient per flexibilitzar el preu del crèdit. “L’economia es manté resilient en un ecosistema global canviant, i la inflació s’hauria d’estabilitzar en el 2% a mitjà termini”, raonen. Així, compleixen les expectatives del mercat, i miren cap a una altra banda respecte de l’escletxa creixent entre l’euro i el dòlar, amb un diferencial que ja frega l’1,20.

En la declaració posterior a la trobada, els governadors monetaris de la unió emfatitzen el control de la “incertesa en la política comercial i les tensions geopolítiques”; i mantenen marge de maniobra en la gestió dels tipus d’interès davant els avenços de l’administració Trump. Cal recordar que el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, esgotarà el seu mandat el pròxim mes de maig. El successor anunciat per la Casa Blanca, Kevin Warsh, mostra un perfil tècnic que busca mantenir la imatge d’independència de la institució. Tot i això, els mercats assumeixen que serà molt més pròxim a les preferències de l’executiu, i no descarten baixades de tipus agressives. En tal cas, el BCE manté amplitud en el preu dels diners per poder adaptar-se a nous escenaris.

Imatge de la seu del BCE / Europa Press
“Dependència de les dades”

El consell de govern ha evitat donar cap mena d’indicació sobre les decisions que prendrà a curt termini. Reivindiquen la tasca d'”assegurar que la inflació s’estabilitza” a l’objectiu del 2%, si bé no preveuen els moviments que serviran per fer-ho. Han mantingut la seva posició tradicional de “seguir una aproximació depenent de les dades, reunió a reunió”, d’acord amb les xifres que vagi emetent l’Eurostat.

