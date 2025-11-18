El mercat de l’habitatge trenca rècords al setembre amb prop de 9.500 operacions

El mercat de l’habitatge torna a estar més que calent. Enmig d’una crisi residencial greu, i malgrat la recuperació progressiva de l’Euríbor, Catalunya va tancar el mes de setembre amb prop de 9.500 compravendes, prop d’un 25% més que a l’agost. La xifra és la més elevada des de la bombolla immobiliària, i supera amplament l’anterior màxim en el novè mes de l’any, registrat el 2024. Es tracta d’una expansió interanual del mercat de més del 6%, molt més accentuada que la que registra el conjunt de l’Estat espanyol, a on s’han venut uns 64.000 immobles residencials, un 3,8% més que en el mateix període del curs passat.
El resultat del setembre trenca la tendència a la baixa que va marcar el mes d’agost, quan només es van adquirir 7.600 habitatges al Principat, un lleuger descens respecte de l’estiu del 2024. El del setembre, cal recordar, és el segon màxim històric mensual que acumula Catalunya en el que portem de 2025: el passat mes de juliol, l’INE va registrar prop de 10.800 operacions immobiliàries per habitatges al país, un rècord absolut, i un 18% més que en el mateix període del curs anterior. Ja és el segon any de la sèrie històrica pel que fa a màximes mes a mes, superat només pel 2007, en el punt àlgid de la bombolla immobiliària prèvia a la crisi financera.
Habitatge usat i en mercat lliure
Les xifres del setembre evidencien les dues grans mancances del mercat immobiliari català: la nova construcció i els pisos de protecció oficial. D’acord amb l’estudi de l’INE, dels 9.491 habitatges transaccionats, més de 8.900 es van oferir al mercat lliure, per només 533 en règim protegit. La diferència és menys pronunciada pel que fa a la nova construcció: 7.649 habitatges venuts eren usats, pels 1.842 acabats d’edificar. La taxa és similar a la del conjunt de l’Estat espanyol, que pateix greuges similars als del principat: de les 63.794 unitats sobre les quals s’han fet operacions, unes 50.000 eren usades, per menys de 14.000 de noves. Sobre el total, el mercat lliure va mobilitzar poc més de 59.400 residències, per unes meres 4.388 de protegides.
Equilibri de preus i préstecs
El sector immobiliari, malgrat les bones dades, conserva encara dubtes pel que fa al rendiment en els pròxims mesos. Els moviments del Banc Central Europeu, que ja fa dues reunions de política monetària que manté congelats els tipus d’interès, han tornat a esperonar l’Euríbor. Després de flirtejar amb el llindar del 2% durant mesos, la taxa de préstecs interbancaris ha encadenat tres mesos a l’alça, i va tancar el mes d’octubre a tocar del 2,2%. Durant la primera meitat del novembre, la tendència roman alcista, i la ràtio diària va arribar al final de la passada setmana per sobre del 2,23%. Caldrà veure l’efecte que té aquest enduriment de les condicions del finançament sobre els fluxos hipotecaris, que encara han continuat l’escalada en el tercer trimestre de l’any, com confirmen els resultats dels principals bancs espanyols fins al setembre.