La Comissió Europea denuncia noves pràctiques comercials “injustificades” de la Xina per les restriccions imposades sobre l’exportació de minerals rars. Durant la setmana passada el gegant asiàtic va expandir la llista de minerals rars sotmesos a un control d’exportacions més estrictes que restringia l’accés d’aquestes matèries al conjunt de la UE, a més dels Estats Units i altres països. Ell comissari europeu de Comerç, Maroš Šefčovič, ha denunciat que aquesta decisió està causant “molts problemes i complicacions” per a les indústries europees, especialment en àmbits com les renovables o la producció de xips, que necessiten aquests materials per al seu funcionament.
En aquesta llista de control, la Xina també hi va afegir diverses peces de tecnologia de refinament. Les restriccions de minerals rars provinents del país asiàtic -el major productor d’aquests materials del món- “dificulta la planificació i el desenvolupament de les companyies europees”, ha destacat Šefčovič.
Una resposta per part de la UE
Des de Brussel·les s’ha sol·licitat una reunió amb Pequín per abordar aquesta situació i “evitar una expansió dramàtica” de la problemàtica. Des de la CE es traslladarà la qüestió als ministres de la UE per “calibrar” una resposta, però també per accelerar en l’estratègia de reduir la dependència de la Xina en aquest camp.
En les atencions als mitjans prèvies a l’inici de la reunió, el ministre danès d’Afers Exteriors, Lars Lokke Rasmussen, ha subratllat la importància de mostrar “unitat” des de la UE i de mantenir “una resposta dura” davant la Xina. Tot i això, Lokke Rasmussen també ha advertit que els estats membres han de ser “realistes” i que no es podrà aplicar “pressió” a la Xina des d’un sol front. En aquest sentit, ha reivindicat la cooperació amb “els amics” dels Estats Units -també amenaçada per Pequín en el front de les matèries primeres- per negociar des d’una posició més forta i obligar la Xina a actuar “de forma més justa”.