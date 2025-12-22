La Xina imposarà a partir d’aquest dimarts aranzels provisionals de fins al 42,7% a alguns productes làctics de la Unió Europea. Aquests aranzels es donen al mateix temps que el Ministeri de Comerç xinès ha anunciat que s’obre una investigació sobre la concessió de subsidis a la indústria europea de productes làctics. Des de les autoritats xineses culpen la Unió Europea de causar “un dany substancial” a la indústria làctia amb les ajudes públiques al sector europeu. Des de la Comissió Europea es veu aquest moviment “amb preocupació” i acusen Pequín d’obrir una investigació “sense proves suficients”. La investigació hauria de concloure el 21 de febrer amb la imposició o no d’aranzels definitius.
Més concretament, el Ministeri de Comerç xinès ha anunciat que els gravàmens es troben entre el 21,9% i un 42,7% a una seixantena d’empreses europees. Aquest percentatge es redueix en aquelles companyies que “han cooperat” en la investigació, que se’ls ha aplicat un aranzel del 28,6%. En aquest cas, una empresa catalana, concretament de Mollerussa, es veu afectada per aquest gravamen.
Mesures “injustificades i innecessàries”
Des de la Comissió Europea veuen amb “preocupació” aquest moviment consideren que les mesures “són injustificades i innecessàries”, segons ha dit el portaveu de la CE, Olof Gill. Des de Brussel·les asseguren que prendran “tots els passos necessaris per defensar els drets dels productors europeus”. Des de l’executiu europeu estan analitzant si la Xina compleix amb les normes de l’Organització Mundial del Comerç mentre aquesta es troba en marxa.
Malgrat aquest anunci “negatiu”, la Comissió Europea ha recordat que el possible acord sobre preus de les bateries elèctriques és un canvi “positiu” en la relació comercial amb la Xina. “Seguim compromesos a enfortir la relació comercial, econòmica i d’inversió entre la UE i la Xina per a un benefici mutu. Però, perquè això passi de manera significativa, hi ha una llista de problemes i preocupacions que la Unió Europea té des de fa molts mesos, fins i tot anys”, ha remarcat Gill.
Altres qüestions aranzelàries amb la Xina
En els últims mesos, les relacions comercials entre la Unió Europea i el gegant asiàtic també han estat qüestionades pel que fa a altres béns. A l’octubre la CE denunciava noves pràctiques comercials “injustificades” de la Xina per les restriccions imposades sobre l’exportació de minerals rars. Des de la Xina es va expandir la llista de minerals rars sotmesos a un control d’exportacions més estrictes que restringia l’accés d’aquestes matèries al conjunt de la UE, a més dels Estats Units i altres països. Un fet que causa “molts problemes i complicacions” per a les indústries europees, especialment en àmbits com les renovables o la producció de xips, que necessiten aquests materials per al seu funcionament.
Per altra banda, continua la crisi de pesta porcina africana a Catalunya, el que ha fet reduir els aranzels al porc català per part de la Xina. En concret, es van rebaixar les taxes a la importació fins al 9,8%, un descompte de més del 50% respecte del 20% que s’aplicava anteriorment. Aquest fet sorgeix després del resultat favorable d’una investigació del mateix govern de Pequín sobre possibles instàncies de competència deslleial en la indústria càrnia europea, una ofensiva que va llançar en plena batalla per les fronteres aranzelàries al cotxe elèctric amb la Comissió Europea. El premi arriba després que empreses del país com Carns Juià, Costa Food, Noel o Friselva hagin col·laborat amb la recerca del ministeri respecte de la relació comercial amb la UE.