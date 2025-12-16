La pau comercial de la Unió Europea i la Xina està cada cop més a prop, i no podria arribar en un millor moment per al sector primari català. El ministeri de Comerç del govern de Xi Jinping ha anunciat una retallada substancials dels aranzels que imposa als productes porcins que hi entren des del Principat. En concret, rebaixarà les taxes a la importació fins al 9,8%, un descompte de més del 50% respecte del 20% que aplica ara mateix. Ho fa arran del resultat favorable d’una investigació del mateix govern de Pequín sobre possibles instàncies de competència deslleial en la indústria càrnia europea, una ofensiva que va llançar en plena batalla per les fronteres aranzelàries al cotxe elèctric amb la Comissió Europea. El premi arriba després que empreses del país com Carns Juià, Costa Food, Noel o Friselva hagin col·laborat amb la recerca del ministeri respecte de la relació comercial amb la UE.
El govern de Xi ha decidit, però, mantenir “certes proteccions” per als agricultors locals, que es troben en un moment de “dificultats”, prou dures perquè s’hagi generat al sector primari una “forta demanda de protecció”. Així, les perquisicions ministerials mantenen que, efectivament, s’ha produït una competència deslleial per part dels exportadors porcins de la UE cap als productors xinesos, una que “els ha fet un dany considerable”, si bé no prou per mantenir l’alçada prèvia de les barreres a la compra. En el cas català, el 20% aplicat era una patacada a la qual es podia sobreviure; però a països com Dinamarca o Alemanya, amb relacions menys amistoses amb el gegant asiàtic, els aranzels havien arribat al 62%. Les empreses centreeuropees, val a dir, no han col·laborat en la investigació comercial xinesa i, per tant, patiran sobrecostos més elevats; pròxims al 20%. És a dir, Catalunya gaudirà de gravàmens més baixos que els seus competidors interns a l’hora d’exportar a la Xina.
Un mercat de 200 milions
La Xina és un dels grans consumidors de porc del planeta, i consta entre els principals compradors d’aquesta mena d’animals per a Catalunya. Segons les darreres dades de l’Idescat, les empreses càrnies del Principat van exportar més de 230 milions d’euros en porc i derivats el 2024 al gegant asiàtic, una xifra només comparable amb alguns dels aliats comercials dins la UE i amb el Japó, que també ha accelerat les compres en els últims anys. D’aquesta manera, el Principat podria ampliar encara més la seva influència sobre la indústria alimentària xinesa.
Ho pot fer, a més, en un moment més que crític per al sector, en plena emergència sanitària a causa de l’expansió de la pesta porcina africana. Cal recordar que la Xina ha estat un dels compradors que sí que han acceptat la regionalització comercial i, per tant, només posa impediments de seguretat alimentària a les importacions procedents de la demarcació de Barcelona. És d’esperar, d’aquesta manera, que moltes de les empreses de la càrnia catalana puguin endreçar part dels números perduts amb la PPA gràcies a les noves facilitats econòmiques per exportar a un dels seus mercats preferits.
“Normal” trobar més positius
En aquest context, el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha volgut transmetre una certa tranquil·litat a la pagesia respecte de l’avenç de la malaltia porcina. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Ordeig ha avisat que és “normal” anar trobant més casos de senglars positius en PPA. “La notícia seria que no n’haguessin sortit més”, ha ironitzat; tot recordant que ara ja hi ha efectius sota el terreny fent més identificacions entre els animals. AMb les darreres dades del ministeri d’Agricultura espanyol, ja són 26 els senglars infectats, tots ells dins del perímetre del primer focus de contagi. Per acabar de tancar tots els detalls, ha assegurat que preveu que l’auditoria de l’IRTA-CReSA sobre l’origen de la pesta arribarà al Departament entre avui mateix i dimecres.