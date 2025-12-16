La paz comercial entre la Unión Europea y China está cada vez más cerca, y no podría llegar en un mejor momento para el sector primario catalán. El ministerio de Comercio del gobierno de Xi Jinping ha anunciado una reducción sustancial de los aranceles impuestos a los productos porcinos que entran desde Cataluña. En concreto, reducirá las tasas de importación hasta el 9,8%, un descuento de más del 50% respecto al 20% que se aplica actualmente. Esto ocurre tras el resultado favorable de una investigación del mismo gobierno de Pekín sobre posibles instancias de competencia desleal en la industria cárnica europea, una ofensiva lanzada en plena batalla por las fronteras arancelarias en el coche eléctrico con la Comisión Europea. El premio llega después de que empresas del país como Carns Juià, Costa Food, Noel o Friselva hayan colaborado con la investigación del ministerio respecto a la relación comercial con la UE.

El gobierno de Xi ha decidido, sin embargo, mantener «ciertas protecciones» para los agricultores locales, que se encuentran en un momento de «dificultades», lo suficientemente duras como para que se haya generado en el sector primario una «fuerte demanda de protección». Así, las pesquisas ministeriales mantienen que, efectivamente, se ha producido una competencia desleal por parte de los exportadores porcinos de la UE hacia los productores chinos, una que «les ha causado un daño considerable», aunque no lo suficiente como para mantener la altura previa de las barreras a la compra. En el caso catalán, el 20% aplicado era un golpe que se podía sobrellevar; pero en países como Dinamarca o Alemania, con relaciones menos amistosas con el gigante asiático, los aranceles habían llegado al 62%. Las empresas centroeuropeas, cabe decir, no han colaborado en la investigación comercial china y, por tanto, sufrirán sobrecostos más elevados; próximos al 20%. Es decir, Cataluña disfrutará de gravámenes más bajos que sus competidores internos a la hora de exportar a China.

Un mercado de 200 millones

China es uno de los grandes consumidores de cerdo del planeta, y se encuentra entre los principales compradores de este tipo de animales para Cataluña. Según los últimos datos del Idescat, las empresas cárnicas de Cataluña exportaron más de 230 millones de euros en cerdo y derivados en 2024 al gigante asiático, una cifra solo comparable con algunos de los aliados comerciales dentro de la UE y con Japón, que también ha acelerado las compras en los últimos años. De esta manera, Cataluña podría ampliar aún más su influencia sobre la industria alimentaria china.

Pueden hacerlo, además, en un momento más que crítico para el sector, en plena emergencia sanitaria debido a la expansión de la peste porcina africana. Cabe recordar que China ha sido uno de los compradores que sí han aceptado la regionalización comercial y, por tanto, solo pone impedimentos de seguridad alimentaria a las importaciones procedentes de la demarcación de Barcelona. Se espera, de esta manera, que muchas de las empresas de la cárnica catalana puedan arreglar parte de los números perdidos con la PPA gracias a las nuevas facilidades económicas para exportar a uno de sus mercados preferidos.

«Normal» encontrar más positivos

En este contexto, el consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha querido transmitir cierta tranquilidad al sector agrícola respecto al avance de la enfermedad porcina. En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Ordeig ha avisado que es «normal» encontrar más casos de jabalíes positivos en PPA. «La noticia sería que no hubieran salido más», ha ironizado; recordando que ahora ya hay efectivos sobre el terreno haciendo más identificaciones entre los animales. Con los últimos datos del ministerio de Agricultura español, ya son 26 los jabalíes infectados, todos ellos dentro del perímetro del primer foco de contagio. Para cerrar todos los detalles, ha asegurado que prevé que la auditoría del IRTA-CReSA sobre el origen de la peste llegará al Departamento entre hoy mismo y el miércoles.