Rebuig massiu a l’OPA de BBVA entre els clients accionistes del Sabadell

Els accionistes minoritaris del Banc Sabadell, en línia amb les expectatives del mercat, han rebutjat l’OPA hostil del BBVA. Com a mínim, ho han fet els que tenen les seves accions dipositades al mateix banc, que suposen un 80% del total de la massa retail. Segons ha informat l’entitat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, només el 2,8% dels inversors que guarden els títols al Sabadell han acceptat les condicions de BBVA; mentre que el 97,2% restant les ha rebutjat. En total, aporten als objectius del banc basc un 1,1% del total del capital del Sabadell.
D’aquesta manera, més del 97% dels clients del Sabadell que també en són accionistes, majoritàriament petits empresaris que es financen amb el banc català, han dit no a l’assalt de la Vela. Segons els càlculs que fa la directiva vallesana, aquest perfil és propietari de si fa no fa un 31% de tots els drets de vot de l’entitat, la immensa majoria dels menudistes. El gruix dels inversors retail, val a dir, ja s’han expressat en contra de l’OPA, i tant el conseller delegat, César González-Bueno, com el president, Josep Oliu -així com el conjunt del mercat- donaven per fet que optarien per quedar-s’hi. Fonts de l’accionariat pròximes a l’entitat, però, descriuen aquest primer retorn de l’OPA com “un gran resultat”. “Els particulars clients del Sabadell no volen ser accionistes del BBVA”, sentencien.
Dificultats per al BBVA
Amb aquest resultat, el Sabadell es garanteix que, com a mínim, un 29% dels seus inversors ja han rebutjat l’OPA del BBVA. A aquest muntant caldria afegir el 5% de l’asseguradora suïssa Zurich, un soci estratègic de l’entitat catalana, que fa anys que hi vehicula el seu negoci d’assegurances bancàries; i previsiblement l’1,2% d’Amundi, que hi col·labora per vendre els seus paquets d’inversió. Les negatives assegurades, doncs, s’enfilen per sobre del 35%.
A aquest muntant caldria afegir la lectura que facin de la situació els fons indexats, les firmes de gestió passiva que mouen el seu capital en línia amb l’Ibex. S’espera que aquests perfils -entre els quals consta BlackRock, el primer accionista del grup- accedeixin a l’OPA amb més o menys la meitat dels drets de vot que atresoren. Sobre el 20% del capital total que ostenten, això deixaria un 10% addicional al sac del ‘no’. Per tant, ara per ara, els càlculs del mercat apunten que, com a mínim, un 45% de les accions ja han rebutjat l’oferta. Queda encara per conèixer la posició dels fons de gestió activa, que agrupen un 35% del capital; i dels accionistes minoritaris que no tenen les seves accions dipositades al Sabadell, més o menys un 10%.
L’objectiu del 50%, doncs, es complica per a la Vela; que ara per ara només gaudeix del cert del suport del milionari mexicà David Martínez Guzmán, amb poc menys d’un 3,9% dels drets de vot; el petit fons Algebris, amb un 0,5% de les accions; i la cartera de gestió activa de BlackRock, amb un altre 0,5% dels títols, que va anunciar el passat divendres que accediria a les condicions del BBVA.