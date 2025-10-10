Poc més de 12 hores li queden al BBVA per salvar la seva OPA hostil sobre el Banc Sabadell. El període d’acceptació de l’oferta culmina aquest mateix divendres sense cap seguretat per a les dues trinxeres, que presenten càlculs molt diferents davant l’opinió pública. Mentre que els directius bascos sostenen estar “molt confiats” d’arribar folgadament al 50% que marca el fullet com a objectiu d’acceptació definitiu, el Sabadell dubta, fins i tot, que pugui assolir el 30% que obriria la porta a una segona OPA. Per provar de confirmar la seva projecció, el banc basc ha anunciat que escurarà els terminis fins a l’últim minut: fins a 60 oficines bancàries, especialment concentrades a Catalunya i al País Valencià, romandran obertes fins a les 9 del vespre, prop de set hores més del normal -solen tancar a un quart de 3-; mentre que l’atenció telefònica estarà activa tota la jornada, fins a la fi de les adhesions, a les 12 de la nit. Així ho ha confirmat en conversa amb el programa Las mañanas de RNE el president de l’entitat, Carlos Torres.
El BBVA, en les seves constants comunicacions cap als accionistes del Sabadell, els ha instat a executar l’operació de bescanvi a les seves oficines. Segons han explicat minoritaris del banc a aquest mitjà, molts han estat víctimes d’assetjament telefònic per part dels operadors de l’entitat biscaïna. En les trucades, se’ls ha avisat que l’entrega d’accions seria gratuïta a les oficines del Banc de Bilbao, mentre que el Sabadell “hi cobraria comissió“. També han argumentat que les sucursals vallesanes han posat “traves” a aquells propietaris que han volgut adherir-se a l’OPA, una acusació investigada i descartada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, segons va declarar el passat dimecres el conseller delegat del banc opat, César González-Bueno. Pel que fa a les actuacions “ni ortodoxes ni correctes” del mateix BBVA, els accionistes minoritaris han reclamat en diverses ocasions que la Comissió els investigui. No ho faran d’ofici, però; i el Sabadell no els ha denunciat formalment. “Només hem informat de tot allò que estava passant“, ha explicat González-Bueno.
A parer de fonts pròximes al Sabadell, aquests moviments denoten que “els càlculs no estan anant com el BBVA voldria“. L’assetjament i l’activitat fins a l’últim moment, unida a la intensa gira per mitjans de comunicació que ha emprès el president Torres en les darreres setmanes, deixa veure a veus rellevants del capital català que no estan tan a prop d’assolir els seus objectius com declaren en públic. “Si estan fent tot això, és perquè els números no agraden”, postil·len. El mateix conseller delegat, en una recent entrevista amb el digital On Economia, va assegurar que “en privat”, els directius del Banc de Bilbao “pateixen per arribar al 30%” d’acceptacions. Veus del capital del Sabadell contemplen que pugui superar els 30 punts, però “ni sent molt optimistes arribaran al 40%“.
Els resultats, el 17 d’octubre
La fi del període d’acceptació aturarà l’argumentari d’ambdues entitats, però no serà el final de l’OPA. Ara, la Comissió Nacional del Mercat de Valors necessitarà una setmana més per fer un recompte exacte de les adhesions a la proposta del BBVA. Farà públics els resultats el pròxim divendres 17 d’octubre, amb tres escenaris possibles: si supera el 50% dels drets de vot, tindrà el control del Sabadell; si queda per sota del 30%, haurà fracassat; i, si es queda enmig de tots dos muntants, començarà el procés per llançar una possible segona opa obligatòria, en metàl·lic i amb un “preu equitatiu” pactat amb la CNMV. El regulador borsari comunicarà llavors el nou preu a la Vela, que haurà de decidir si s’hi aventura o si ho deixa córrer. En tot cas, l’actual iteració de l’OPA conclourà el pròxim divendres. Si n’hi ha una altra o no, està en mans de Carlos Torres.