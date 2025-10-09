Últim pols del BBVA i el Sabadell pel percentatge d’acceptació de l’OPA

El BBVA i el Banc Sabadell són conscients que l’OPA hostil que els esbatussa des de fa un any i mig ha arribat als minuts de descompte. I ho ha fet, a més, sense un resultat clar. Entre el rebuig dels accionistes minoritaris i els moviments entre bastidors dels fons institucionals, més tebis del que esperava la directiva basca a favor del seu projecte, el període de bescanvi es tancarà d’aquí a poc més de 24 hores. Les cúpules dels dos implicats, en conseqüència, escuren les hores per intentar convèncer els inversors que encara no hagin pres una decisió. La batalla entre els primers executius -el president, Carlos Torres, per la banda basca; i el conseller delegat, César González-Bueno, per la catalana- s’està lliurant al terreny dels drets de vot: el Sabadell fa un diagnòstic molt poc falaguer per a l’opant, i veu pràcticament impossible que arribi al 50% dels títols assolits; mentre que el BBVA llança lectures que l’aproparien al 70% de la propietat del banc vallesà.
En una recent entrevista amb el digital OnEconomia, González-Bueno ha recordat que els accionistes retail, que agrupen més del 40% de les accions de l’entitat, “segueixen en l’1% d’acceptació, i no hi haurà allau final”. A parer del CEO, “els amos del 40% dels títols no volen aquesta operació”; fet que allunyaria substancialment l’èxit del BBVA. En recents declaracions públiques, l’executiu ha apuntat que, d’acord amb les seves informacions, el BBVA tindrà molt difícil arribar ni tan sols al 30% d’adhesions que obre la porta a la hipotètica segona OPA i, si ho fa, serà “fregant el pal”. Pel que fa als institucionals, entre els gestors actius que sí que voldrien accedir a l’OPA i els passius, que hi dedicaran accions en línia amb la que estimin que serà l’acceptació general, el Sabadell assegura que “el suport a l’operació serà del 15%”. “No suposa, en absolut, aconseguir una majoria significativa”, ha postil·lat.
Part de la ferida que pateix l’operació de compra ha estat l’allargament dels temps, que atribueix als ritmes del BBVA. El retard més significatiu, recorda, va ser el provocat per la fase 2 d’estudi de la CNMC. El lent estudi de l’expedient partiria de les maniobres del Banc de Bilbao, que va ser “l’únic que va parlar” amb el regulador, i va “presentar fins a set esborranys diferents” del document que va acabar sent el fullet.
Torres, esperançat
Per la seva banda, el president del BBVA sembla molt més optimista per a les seves possibilitats. En recents càlculs avançats per Expansió, la Citi de Londres assegura que ja s’haurien compromès un 20% de les accions del Sabadell, tenint en compte el càlcul dels institucionals de gestió passiva, com BlackRock. Tot i la llunyania amb el 50%, Torres manté l’esperança, i recorda que “el 75% de les adhesions es produeixen els últims dies”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, s’ha mostrat “plenament convençut” que arribaran al 50% d’acceptació. Ha reiterat, a més, l’argument del “col·lapse” de l’acció del Sabadell un cop es retiri l’OPA. El banc català “ha duplicat la seva cotització des de l’inici del procés i ara té l’oportunitat de consolidar el valor”. En acabar, ha rebutjat els arguments i la perspectiva dels accionistes minoritaris, molts d’ells clients del banc, petits empresaris que es financen amb el capital sabadellenc. “Si jo fos un minoritari -ha alertat- em fixaria en l’exemple de David Martínez, perquè sap de què parla”.