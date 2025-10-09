Continua la causa sobre les auditories que van fer perdre valor borsari a la societat catalana Grifols. El titular del Jutjat Central d’Instrucció número 4 de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha emès una resolució amb la qual cita els gerents de Gotham City Research LLC, Daniuel Yu, i de General Industrial Partners LLC, Cyrus de Weck. Una citació clau i important que pot ser una de les claus de volta del cas. En concret és per declarar com a investigats en la causa oberta per un delicte relatiu al mercat “per traslladar suposadament al mercat informació enganyosa sobre l’empresa Grifols amb l’objectiu d’abaixar les accions de la farmacèutica”.
La providència cita YU per al 26 de febrer de l’any vinent, a les 9 hores, i l’avisa de la possibilitat de continuar l’endemà la declaració en cas de ser necessari. En el cas de De Weck, fixa l’interrogatori per al 5 de març, també amb l’opció de continuar l’endemà. A més, la resolució també acorda dirigir un ofici a la Secretaria de Govern de l’Audiència Nacional perquè designi un traductor especialitzat en l’àmbit economicofinancer atesa “l’alta complexitat” de la matèria sobre la qual versaran les dues declaracions. La decisió del jutge no és ferma i qualsevol de les parts podrien interposar un recurs de reforma contra la decisió de citar-los com a imputats.
Anar per feina
El cas es va obrir el passat 19 de novembre quan el jutge va admetre a tràmit una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció per investigar Gotham City, General Industrial Partners LLP (GIP) i diversos dels seus directius per “suposadament emetre al mercat financer informació esbiaixada i enganyosa sobre la credibilitat de Grifols”. L’objectiu d’aquesta informació és, segons les primeres perquisicions, “induir els seus inversors a vendre les accions”. Cal tenir present que Grifols formava part de l’Íbex 35 i la patacada de les seves accions haurien permès grans beneficis a les dues empreses investigades.
La tesi del magistrat, apuntada per la fiscalia i amb el suport de la documental aportada, és que les empreses podrien haver comès un delicte tipificat en l’article 284.1.2 del Codi Penal, que sanciona “qui de manera directa o indirecta o a través d’un mitjà de comunicació, per mitjà d’internet o mitjançant l’ús de tecnologies de la comunicació o informació o per qualsevol altre mitjà difonguin notícies o rumors o transmetessin senyals falsos o enganyoses sobre persones o empreses tot oferint dades econòmiques totalment o parcialment falses per tal d’alterar o preservar el preu de cotització d’un instrument financer”.