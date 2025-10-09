L’Estat anuncia l’ampliació del permís per defunció fins als deu dies

Els ciutadans tindran dret a agafar un permís de defunció que podrà allargar-se fins als deu dies. Així ho ha confirmat aquest dijous el govern espanyol, que també ha anunciat que la intenció d’establir un nou permís fins ara inèdit per a les cures pal·liatives. “Ningú no pot treballar bé dos dies després de la mort d’un pare, una mare, un fill o un amic, ningú. Tampoc cap pare pot treballar en condicions si té un fill malalt o en tractaments pal·liatius”, ha assenyalat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha comparegut davant dels mitjans durant un acte celebrat aquest matí a Madrid.
En la seva intervenció d’aquest dijous, Díaz ha explicat que el Ministeri de Treball presentarà pròximament un decret sobre els nous permisos de “dol, defunció i tractaments pal·liatius”. Cal recordar que en aquests moments es donen tres dies per la mort d’un familiar directe o la parella dins la mateixa localitat i cinc si és fora. Per familiars de segon grau, el permís és d’entre dos i quatre dies.
Crítiques de la patronal per manca de diàleg
Les reaccions a l’anunci de la vicepresidenta segona no s’han fet esperar. El president de la patronal espanyola CEOE, Antonio Garamendi, ha criticat aquest mateix dijous que aquesta ampliació dels permisos per defunció d’un familiar s’hagi presentat sense tenir en compte el diàleg social amb sindicats i empresariat. Garamendi ha assegurat que Díaz fa servir les “ordenances” com es feia “abans de la democràcia”. “La manera com està fent les coses no és el camí, sincerament”, ha afirmat, tot afegint que sembla que la també líder de Sumar vulgui “llançar missatges cada dia” i “sortir a la tele”. “Està molt bé, queda molt bé, però no en sabem res; me n’he assabentat per la premsa. És un menyspreu total al diàleg social, fer anuncis d’aquesta mena sense consultar”, ha conclòs, tot assenyalant que la receptivitat de l’empresariat dependrà del redactat concret del decret.
Diàleg social per reformar l’acomiadament
En la mateixa intervenció de Díaz aquest matí també ha anunciat que el pròxim 20 d’octubre començaran les negociacions amb sindicats i empresaris per reformar l’acomiadament. La ministra de Treball ha assegurat que aquesta reforma no tracta de si la indemnització per acomiadament improcedent és de 33 dies per any treballat o de 45, com recollia anteriorment la legislació, sinó de la “lògica indemnitzadora“.
Díaz també ha destacat que, fins ara, els anteriors governs sempre havien reformat l’acomiadament era “per fer el mal” i que per primer cop aquesta modificació serà “en compliment de la legalitat europea i que no farà perdre drets als treballadors”. De fet, el Comité Europeu de Drets Socials va condemnar l’estat espanyol per la insuficiència de la indemnització per acomiadament improcedent, ja que considera que no és una compensació “plenament dissuasòria”.