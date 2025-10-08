Brussel·les s’encara amb el govern espanyol en plena batalla del ministeri de Consum contra les aerolínies de baix cost per cobrar l’equipatge de mà als usuaris. La Comissió Europea ha expedientat Espanya per la multa de 179 milions imposada el 2024 a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian i Volotea, que les sancionava per imposar un suplement als bitllets per qüestions com l’equipatge de mà o la reserva de seients contigus per acompanyar persones dependents. Segons l’executiu comunitari, la llei espanyola restringeix la “llibertat de preus” i la “diferenciació de serveis”, i que contravé la llei comunitària.
Amb l’obertura d’aquest expedient, des de la CE es dona dos mesos a l’Estat perquè aquest modifiquii la legislació o presenti al·legacions a la carta de la Comissió si vol evitar que el cas s’elevi fins als tribunals europeus.
L’executiu comunitari considera que les sancions a les aerolínies ‘low cost’ infringeixen la llei europea perquè “no permeten a les companyies aèries l’aplicació d’un recàrrec addicional per al transport de l’equipatge de mà”. En aquest sentit, la Comissió Europea recorda que una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) permet a les empreses la llibertat de la fixació de preus quan l’equipatge de mà superi “uns requisits raonables de pes i dimensions”.
Poc després de conèixer l’obertura de l’expedient, el govern espanyol ha assegurat que l’avís de la Comissió Europea “no altera les sancions” a les cinc aerolínies, recordant que aquestes també han estat recorregudes davant els tribunals. A més, l’Estat subratlla que la Comissió Europea “no té potestat per decidir sobre la viabilitat de les sancions”, ja que això és competència del TJUE, asseguren.
Asufin atribueix l’expedient a les pressions de les aerolínies
Des d’Asufin, l’Associació d’Usuaris Financers, han mostrat la seva preocupació per l’obertura d’aquest procediment contra l’Estat. En un comunicat, des de l’entitat asseguren que l’obertura d’aquests expedients són “habituals” però el que veuen especialment “cridaner” del cas és que “sembla estar induït per la pressió de la indústria” i fruit de pressions de Ryanair i altres companyies. Segons Asufin, aquests moviments distorsionen greument la tasca de protecció dels drets dels consumidors per la qual haurien de vetllar els legisladors europeus.
Asufin ha afegit que la Comissió Europea ha obert aquest procediment formal i ho ha fet a més “amb una urgència inusual, amb l’objectiu d’evitar que altres països que estan estudiant aquestes pràctiques abusives segueixin el camí d’Espanya”. Segons l’associació d’usuaris financers, l’actuació de la institució europea tracta “assenyalar els que estan protegint els consumidors en lloc dels que estan vulnerant els seus drets”.