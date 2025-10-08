MónEconomia
La CNMV descarta que el Sabadell hagi posat traves als accionistes en l’OPA
La Comissió Nacional del Mercat de Valors hauria desestimat la denúncia del BBVA contra el Banc Sabadell per posar traves als accionistes en el procés d’acceptació de l’OPA hostil. Així ho ha avançat el conseller delegat de l’entitat, César González-Bueno, en conversa amb l’agència Europa Press. Segons el primer executiu, el regulador borsari hauria revisat el procés d’adhesió a l’oferta arran del requeriment del Banc de Bilbao, que es fonamentava en mistery shoppers a les oficines de l’entitat catalana.

Per la seva banda, el Sabadell va informar la Comissió de la “manca d’informació i transparència” per part de la directiva de la Vela, que no estaria facilitant tota la informació necessària als inversors sabadellencs. El banc català, val a dir, no va arribar a posar una denúncia formal. “Nosaltres només vam informar, no demanem actuacions en conseqüència”, ha indicat González-Bueno. Tampoc no han fet, finalment, els accionistes minoritaris de l’entitat, que s’han plantejat reclamar a la CNMV una vigilància més pròxima a les maniobres del BBVA. “El regulador no regula”, va acusar el president de l’agrupació, Jordi Casas.

El candidat a la presidència de la CNMV, Carlos San Basilio, en una intervenció a un fórum ICO / EP
Data final: 17 d’octubre

Havent repassat el procés, la Comissió ja ha posat data a la conclusió del present període d’acceptació de l’oferta: el pròxim 17 d’octubre, un mes i tres dies després del llançament del fullet d’OPA. Un cop es conegui l’acceptació dels accionistes del Sabadell, la CNMV aclarirà, en cas que sigui necessari, el preu equitatiu d’una hipotètica segona OPA. “Tot el que es comenti abans, no és més que especulacions”, ha aclarit el regulador, davant les informacions “contradictòries” al respecte publicades als mitjans. Un cop les xifres siguin públiques, en cas que es quedi entre el 30 i el 50% de drets de vot, el BBVA haurà de decidir si es llança a fer una segona, amb un preu “equitatiu” pactat amb la Comissió i completament en efectiu.

