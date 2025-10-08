El Saló Nàutic inaugura Àgora Port, el nou punt de trobada de l’economia blava

El Saló Nàutic, una de les fires professionals més longeves de Barcelona, torna al Port de la ciutat amb l’objectiu de recuperar la projecció internacional del sector a la capital. Encara amb l’impuls de la Copa Amèrica, la trobada del 2025 se celebra als molls barcelonins entre el 8 i l’11 de setembre, amb un programa divers que supera els marges clàssics de la indústria naval. “Fa 67 anys no es parlava de sostenibilitat, d’innovació o d’economia blava, i ara sí que ho fem”, descriu el director del Saló, Josep Antoni Llopart. A les embarcacions de lleure i les possibilitats del mar com a entorn econòmic, enguany s’afegirà un entorn de pensament i reflexió sobre la nova indústria blava. Es tracta d’Àgora Port, un espai de conferències, taules rodones i debats sobre el futur empresarial de la indústria marina. “Ha de ser un pont entre el Port i la ciutat per parlar d’economia blava”, projecta el director general del Port, Àlex Garcia.
L’Àgora, que se celebrarà a la Terminal Drassanes del Moll Barcelona -l’antiga base operativa de Baleària- serà l’amfitriona d’una trentena d’activitats que s’estendran durant els quatre dies de Saló Nàutic. El programa, segons ha detallat Garcia, s’estructura en sis eixos: Innovació i tecnologia blava, sostenibilitat i medi marítim, seguretat al mar, regates i esports al mar, formació i ocupació blaves i dona i inclusió al mar. L’agenda ha estat dissenyada del bracet amb Barcelona Capital Nàutica i el Clúster Nàutic, i busca servir de “centre neuràlgic de divulgació sobre l’economia blava”. “El Saló Nàutic és una oportunitat per compartir aquesta col·laboració, innovació i sostenibilitat amb la ciutadania”, celebra Garcia, que reivindica un “model portuari obert i transformador”, que inclogui les necessitats de la població de la capital del país.
L’encaix al Saló Nàutic
L’Àgora Port funciona com una de les diverses palanques amb què el Port busca llançar l’economia blava a Barcelona. S’hi suma la gran inversió del Blue Tech Port, un “hub d’innovació i economia blava” que accelerarà la promoció del nou negoci del mar a la ciutat i a tot el país. La inversió, segons ha detallat Garcia, es començarà a desplegar a inicis del 2026, i estarà en plena activitat el 2028. Així, l’Àgora port i el conjunt de l’aposta per l’economia blava busca, en paraules de Llopart, “ser el llegat” de l’activitat portuària del 2024, especialment de la Copa Amèrica.
“Volem esdevenir una peça clau de cara a obrir el mar als barcelonins i les barcelonines”, ha indicat el director del Saló. La fira serà, comenten, una de “les més ambicioses dels últims anys”, amb més de 500 expositors, 130 dels quals seran embarcacions a l’aigua. A més, prop d’una quarta per d’aquestes seran de gran eslora. “He pres aquesta aposta amb ambició i il·lusió”, ha postil·lat Llopart, abans de donar pas a quatre jornades de coneixement sobre l’economia blava.