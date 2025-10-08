Ebro EV Motors preveu superar els 300 milions d’ingressos aquest any

Ebro EV Motors preveu tancar l’any amb una facturació de més de 300 milions, segons ha explicat la companyia en un comunicat per presentar els resultats del primer semestre. De moment, en els sis primers mesos de l’any els ingressos s’han disparat un 800% i han superat els 105 milions d’euros. Fa només un any, la companyia automobilística que va substituir Nissan a la Zona Franca va facturar només 11,4 milions en el primer semestre. La bona marxa de les vendes —entre juliol i setembre han venut tant com en tot el primer semestre— fa que la companyia sigui optimista i fins i tot espera tancar l’exercici amb un ebitda positiu amb un marge d’entre l’1 i el 3%.
Amb tot, la companyia, la companyia, que va debutar al mercat BME Growth fa tot just un any, ha tancat el balanç dels sis primers mesos del 2025 amb unes pèrdues de 18 milions, un 70% més que el primer semestre de l’any passat pel palanquejament operatiu del negoci. A finals de juny, l’automobilística tenia més de 1.300 empleats, dels quals 900 provenien de Nissan en el marc de l’acord de reindustrialització de la planta barcelonina tancat amb sindicats i administracions. “El primer semestre del 2025 ha sigut un període d’acceleració i aprenentatge en el qual hem aconseguit avenços clau en la nostra estratègia d’expansió”, explica el president d’Ebro EV Motors, Rafael Ruiz.
Durant el primer semestre, Ebro EV Motors ha llançat el nou model híbrid s800 i també ha iniciat la producció de l’s700 i l’s400. La companyia ha destacat el “bon comportament comercial” de l’arrencada d’any, amb 9.029 vehicles venuts fins al setembre un creixement sostingut de l’obertura de concessionaris, disposant ja d’una setantena de punts de venda. El full de ruta de l’automobilística inclou tancar l’any amb 13.500 vendes i uns ingressos de 333 milions.