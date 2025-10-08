Ebro EV Motors prevé superar los 300 millones de ingresos este año

Ebro EV Motors prevé cerrar el año con una facturación de más de 300 millones, según ha explicado la compañía en un comunicado para presentar los resultados del primer semestre. De momento, en los seis primeros meses del año los ingresos se han disparado un 800% y han superado los 105 millones de euros. Hace solo un año, la compañía automovilística que sustituyó a Nissan en la Zona Franca facturó solo 11,4 millones en el primer semestre. El buen ritmo de las ventas —entre julio y septiembre han vendido tanto como en todo el primer semestre— hace que la compañía sea optimista e incluso espera cerrar el ejercicio con un ebitda positivo con un margen de entre el 1 y el 3%.

Con todo, la compañía, que debutó en el mercado BME Growth hace apenas un año, ha cerrado el balance de los seis primeros meses del 2025 con unas pérdidas de 18 millones, un 70% más que el primer semestre del año pasado por el apalancamiento operativo del negocio. A finales de junio, la automovilística tenía más de 1.300 empleados, de los cuales 900 provenían de Nissan en el marco del acuerdo de reindustrialización de la planta barcelonesa cerrado con sindicatos y administraciones. “El primer semestre del 2025 ha sido un período de aceleración y aprendizaje en el cual hemos logrado avances clave en nuestra estrategia de expansión”, explica el presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz.

Planta de Ebro en la Zona Franca | Àlex Recolons (ACN)

Durante el primer semestre, Ebro EV Motors ha lanzado el nuevo modelo híbrido s800 y también ha iniciado la producción del s700 y el s400. La compañía ha destacado el “buen comportamiento comercial” del inicio de año, con 9.029 vehículos vendidos hasta septiembre y un crecimiento sostenido de la apertura de concesionarios, disponiendo ya de una setentena de puntos de venta. La hoja de ruta de la automovilística incluye cerrar el año con 13.500 ventas y unos ingresos de 333 millones.