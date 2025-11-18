Ebro EV Motors ha logrado cerrar el primer trimestre con resultados positivos entre julio y septiembre, alcanzando unas ventas de 112,6 millones de euros, lo que sitúa a la empresa «en el camino correcto para cumplir con los objetivos de ingresos», han comunicado desde la compañía este martes.

En el conjunto de los tres primeros trimestres, los ingresos de Ebro llegaron a los 217,8 millones de euros. Un hecho que han querido destacar desde la compañía, ya que las ventas del tercer trimestre fueron superiores a las registradas en los seis primeros meses del año. En total, la marca vendió 9.029 unidades hasta septiembre.

Por otro lado, el Ebitda -las ganancias antes de impuestos y amortizaciones- del tercer trimestre fue de 6,1 millones; mientras que el Ebitda acumulado de los nueve primeros meses del año fue negativo, de 12,7 millones. En este sentido, desde Ebro afirman que este dato recoge el costo de personal de 4,1 millones que corresponden a personal en formación, y, por tanto, forma parte de la plantilla, pero aún no se encuentra en proceso productivo.

A inicios de octubre la compañía comunicaba que preveía cerrar el año con una facturación de 300 millones cuando se presentaron los resultados del primer semestre. En este período, los ingresos se dispararon un 800% y han superado los 105 millones de euros.

Imágenes del Ebro 400, el nuevo modelo que se fabrica en la Zona Franca de Barcelona / ACN

Mejora de ventas el tercer trimestre

El presidente de la empresa, Rafael Ruiz, ha querido destacar que durante este tercer trimestre “han ratificado la senda de expansión en ventas y mejoras operativas”.

Por otro lado, la empresa ha querido destacar otros hechos que se han producido desde el cierre del tercer trimestre, como el inicio de las pruebas de la nueva línea de soldadura, que estará lista el primer trimestre de 2026 y permitirá aumentar la capacidad productiva de la planta por encima de las 100,000 unidades anuales. Además, la compañía automovilística que sustituyó a Nissan en la Zona Franca, prevé expandirse y entrar en el mercado de Bulgaria a lo largo de 2026.

Ruiz ha querido destacar que son “avances en la hoja de ruta prevista” que demuestran “el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Ebro con sus accionistas”.