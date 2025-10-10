El Sabadell denuncia “assetjament telefònic” als accionistes perquè acceptin l’OPA

El Banc Sabadell denuncia que el banc basc està duent a terme una guerra bruta contra els accionistes dels vallesans en les setmanes que ha durat el període d’acceptació de l’OPA al Sabadell. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de l’entitat, Josep Oliu, ha denunciat “l’assetjament telefònic” que pateixen els minoritaris de l’entitat per part del BBVA, que estaria exercint pressions intenses sobre aquests perquè s’adhereixin a l’oferta d’adquisició. Segons Oliu, el grup i els seus propietaris s’han “hagut de defensar de la intensitat” de la campanya del Banc de Bilbao.
Accionistes del Sabadell fa setmanes que expliquen les pressions del BBVA cap als membres del col·lectiu. “No paren de trucar-nos, a més amb arguments falsos”, explicava un inversor a Món Economia. Més encara en les darreres setmanes, en què el banc opant a accelerat la seva tensió mediàtica i comunicativa, amb múltiples anuncis en televisió, ràdio i plataformes digitals. “Ens han blindat amb publicitat, i això ens ho estem prenent com una agressió”, explicava un altre accionista a aquest diari. És, a més, contraproduent a ulls dels propietaris del Sabadell: segons expliquen les mateixes veus, el consens entre els minoritaris és que “l’agressivitat demostra que els càlculs no estan sortint”. “Si estiguessin tranquils amb el resultat, no farien tot això”, sosté un inversor.
El preu equitatiu
Oliu també ha fet referència a la possible segona OPA que hauria de llançar el BBVA si continua amb l’operació amb entre el 30 i el 50% dels drets de vot assolits. En tal cas, ha recordat, la compra seria completament en efectiu, sense component en accions; i la Comissió Nacional del Mercat de Valors haurà d’establir un “preu equitatiu” per a l’oferta. Segons el decret espanyol d’OPAs, aquest preu s’establirà amb la mitjana de les cotitzacions del dia que es produeixi l’adquisició, que, segons el president sabadellenc “pot ser diversos dies: el 17, el 21 o el 22 d’octubre”.
A aquest respecte, el BBVA ja ha admès que no acudirà a la segona compra si “el preu és superior a l’actual”; però que, en cas que sigui el mateix, podria enfrontar l’assalt amb el capital sobrant de 7.000 milions d’euros amb què espera tancar el 2025 i els 1.000 milions addicionals que podria aconseguir eliminant un programa de recompra d’accions previst al pla estratègic. Cal recordar, però, que els 8.000 milions que asseguren tenir a les arques podrien no ser suficients, segons el percentatge de la propietat del Sabadell que hagin d’adquirir en la hipotètica pròrroga de l’OPA.