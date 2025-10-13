Iberdrola ha anunciat aquest dilluns que emprendrà accions legals contra la presidenta de Redeia, la companyia matriu de la Red Eléctrica d’Espanya, Beatriz Corredor, per les seves acusacions sobre l’apagada general que es va produir el passat mes d’abril. Tal com ha avançat El Mundo i han confirmat fonts de la companyia denunciant a Europa Press, l’energètica presidida per Ignacio Sánchez Galán ha iniciat ja el tràmit legal previ a la presentació d’una denúncia contra Corredor, després que aquesta l’acusés al Senat de gestionar mal una de les seves fotovoltaiques, la de ‘Núñez de Balboa’ a Badajoz, situant-la com a epicentre de l’apagada.
Les mateixes fonts jurídiques consideren que les declaracions de Corredor a la cambra alta suposen un atac contra la reputació d’Iberdrola, motiu pel qual veuen justificat portar-la als tribunals. Entre d’altres, demanaran a la presidenta de Red Eléctrica que es retracti de les seves diferents declaracions que ha fet públicament que consideren que afecten la reputació de la companyia. En concret, el passat 11 de setembre, en la seva compareixença en la comissió d’investigació sobre l’apagada oberta pel Senat, Corredor, va tornar a assenyalar a les empreses elèctriques com les culpables del zero elèctric per la seva “mala gestió”, i va apuntar que una d’elles va reconèixer que en 2024 va estar fent un “experiment” en la gestió de la planta fotovoltaica de Badajoz, just on es va produir el zero energètic. Unes afirmacions que des d’Iberdrola consideren que atempten contra la reputació de la companyia.
Noves accions legals
Les accions legals anunciades aquest dilluns no són el primer moviment que emprèn Iberdrola des de l’apagada. El passat mes de maig, la companyia ja va presentar davant el Tribunal Suprem una acció per la qual sol·licitava una explicació normativa sobre la creació pel Govern del Comitè per a l’anàlisi de les circumstàncies que van concórrer en la crisi d’electricitat del 28 d’abril que va provocar el zero energètic arreu de l’estat.