Parlem ha obtingut un préstec de 2,2 milions d’euros per part de l’Institut Català de Finances (ICF) per impulsar projectes de recerca, desenvolupament i innovació, a més de la implantació de tecnologies d’intel·ligència artificial dins del Grup. Aquest préstec forma part de la línia ICF PIME Innova, que està orientada a donar suport a les empreses catalanes “que aposten per la digitalització i el desenvolupament tecnològic”.
Per a Parlem, aquest nou finançament reforça “el compromís amb la innovació com a motor de creixement i eficiència”, explica el conseller delegat de la companyia, Xavier Capellades. “Ens permetrà desenvolupar solucions pròpies amb IA, millorar processos interns i continuar oferint una experiència més personalitzada i diferencial als clients”, afegeix Capellades.
Aquests fons que ha rebut Parlem es destinaran a inversions certificades en “projectes d’alt valor tecnològic”, especialment aquells enfocats a la millora de processos i a la generació de noves capacitats d’anàlisi i automatització mitjançant la IA.
“Solidesa i trajectòria”
La consellera delegada de l’ICF, Vanessa Servera, apunta que Parlem és “un exemple” del tipus de projectes que des de l’Institut Català de Finances volen impulsar amb aquesta línia de préstecs. “L’ICF sempre és al costat de les empreses catalanes quan es tracta de generar innovació i tecnologia per fer créixer el nostre teixit empresarial en un entorn més competitiu”, subratlla Servera.
Des de l’ICF destaquen “la confiança en la solidesa i la trajectòria del Grup Parlem”, a més de la capacitat d’execució i de generació de valor “en un entorn altament competitiu” com a motivació per la concessió d’aquest finançament.
En aquesta línia, en els darrers dos exercicis, la companyia ha registrat un increment dels ingressos del 49% —passant de 33,4 milions d’euros el 2022 a 49,7 milions el 2024— i ha millorat l’EBITDA recurrent en 7,4 milions d’euros, des de –1,9 milions fins a 5,5 milions d’euros.