Parlem ha obtenido un préstamo de 2,2 millones de euros por parte del Institut Català de Finances (ICF) para impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, además de la implementación de tecnologías de inteligencia artificial dentro del Grupo. Este préstamo forma parte de la línea ICF PIME Innova, que está orientada a apoyar a las empresas catalanas «que apuestan por la digitalización y el desarrollo tecnológico».

Para Parlem, esta nueva financiación refuerza «el compromiso con la innovación como motor de crecimiento y eficiencia», explica el consejero delegado de la compañía, Xavier Capellades. «Nos permitirá desarrollar soluciones propias con IA, mejorar procesos internos y continuar ofreciendo una experiencia más personalizada y diferencial a los clientes», añade Capellades.

Estos fondos que ha recibido Parlem se destinarán a inversiones certificadas en «proyectos de alto valor tecnológico», especialmente aquellos enfocados a la mejora de procesos y a la generación de nuevas capacidades de análisis y automatización mediante la IA.

Imagen de una tienda de Parlem / Cedida por Parlem

«Solidez y trayectoria»

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, señala que Parlem es «un ejemplo» del tipo de proyectos que desde el Institut Català de Finances quieren impulsar con esta línea de préstamos. «El ICF siempre está al lado de las empresas catalanas cuando se trata de generar innovación y tecnología para hacer crecer nuestro tejido empresarial en un entorno más competitivo», subraya Servera.

Desde el ICF destacan «la confianza en la solidez y la trayectoria del Grupo Parlem», además de la capacidad de ejecución y de generación de valor «en un entorno altamente competitivo» como motivación para la concesión de esta financiación.

En esta línea, en los últimos dos ejercicios, la compañía ha registrado un incremento de los ingresos del 49% —pasando de 33,4 millones de euros en 2022 a 49,7 millones en 2024— y ha mejorado el EBITDA recurrente en 7,4 millones de euros, desde –1,9 millones hasta 5,5 millones de euros.