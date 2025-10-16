BBVA es dispara a Wall Street després del fracàs de l’OPA al Sabadell

La primera reacció del mercat al fracàs del BBVA en l’OPA hostil al Banc Sabadell constata l’escàs valor de l’operació. Els títols del banc basc s’han disparat més d’un 6% a Wall Street poc més d’una hora després de confirmar-se la derrota de l’oferta. Els moviments a la borsa de Nova York fan preveure un bon rendiment dels valors bascs un cop quedi oberta la sessió de divendres al parquet de Madrid. Va en línia, a més, de les previsions de la majoria d’analistes, que ja veien l’assalt al Sabadell com un llast per al valor del Banc de Bilbao. Així, els inversors nord-americans valoren el BBVA en uns 19,4 euros l’acció, culminant així una alça pròxima al 100% en només un any -molt més pronunciada que la que ha registrat al mercat espanyol-.
Els analistes madrilenys destacaven la distància que hi havia entre les batzegades polítiques de l’OPA i el capital internacional, que seria capaç de veure l’operació sense tant de soroll de l’entorn. Així i tot, en les darreres jornades el valor indexat al BBVA al New York Stock Exchange havia patit una patacada intensa de més d’un dòlar per acció, en línia amb el retrocés que ha marcat el seu rendiment a l’Ibex-35 d’ençà de la fi del període d’acceptació. Fins i tot aquest mateix divendres, el banc s’ha deixat prop de mig punt al parquet de Madrid, mentre que el Sabadell ha tancat la jornada en verd, amb un guany pròxim a una dècima.
Un resultat inesperat
Els inversors no estaven preparats, a ulls dels principals observadors del mercat, per a aquest resultat. De fet, l’analista de mercats Javier Cabrera, del despatx XTB, havia atorgat només un 10% de possibilitats a una acceptació inferior al 30% només unes hores abans que la CNMV confirmés la desfeta. D’aquesta manera, s’espera que les pujades registrades a Nova York es traslladin a l’Estat en l’obertura de divendres, com a mínim per al BBVA. El Sabadell, per la seva banda, espera un ajustament a la baixa que podria moure’s entre el 5 i el 10% en els primers dies d’activitat sense OPA.