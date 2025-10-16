MónEconomia
BBVA es dispara a Wall Street després del fracàs de l’OPA al Sabadell
Alberto Prieto
Alberto Prieto
16/10/2025 21:37

La primera reacció del mercat al fracàs del BBVA en l’OPA hostil al Banc Sabadell constata l’escàs valor de l’operació. Els títols del banc basc s’han disparat més d’un 6% a Wall Street poc més d’una hora després de confirmar-se la derrota de l’oferta. Els moviments a la borsa de Nova York fan preveure un bon rendiment dels valors bascs un cop quedi oberta la sessió de divendres al parquet de Madrid. Va en línia, a més, de les previsions de la majoria d’analistes, que ja veien l’assalt al Sabadell com un llast per al valor del Banc de Bilbao. Així, els inversors nord-americans valoren el BBVA en uns 19,4 euros l’acció, culminant així una alça pròxima al 100% en només un any -molt més pronunciada que la que ha registrat al mercat espanyol-.

Els analistes madrilenys destacaven la distància que hi havia entre les batzegades polítiques de l’OPA i el capital internacional, que seria capaç de veure l’operació sense tant de soroll de l’entorn. Així i tot, en les darreres jornades el valor indexat al BBVA al New York Stock Exchange havia patit una patacada intensa de més d’un dòlar per acció, en línia amb el retrocés que ha marcat el seu rendiment a l’Ibex-35 d’ençà de la fi del període d’acceptació. Fins i tot aquest mateix divendres, el banc s’ha deixat prop de mig punt al parquet de Madrid, mentre que el Sabadell ha tancat la jornada en verd, amb un guany pròxim a una dècima.

El president del Sabadell, Josep Oliu / EP
El president del Sabadell, Josep Oliu / EP

Un resultat inesperat

Els inversors no estaven preparats, a ulls dels principals observadors del mercat, per a aquest resultat. De fet, l’analista de mercats Javier Cabrera, del despatx XTB, havia atorgat només un 10% de possibilitats a una acceptació inferior al 30% només unes hores abans que la CNMV confirmés la desfeta. D’aquesta manera, s’espera que les pujades registrades a Nova York es traslladin a l’Estat en l’obertura de divendres, com a mínim per al BBVA. El Sabadell, per la seva banda, espera un ajustament a la baixa que podria moure’s entre el 5 i el 10% en els primers dies d’activitat sense OPA.

Més notícies
Notícia: Desfeta del BBVA: l&#8217;OPA al Sabadell fracassa amb un 25,47% d&#8217;acceptació
Comparteix
Els accionistes catalans neguen majoritàriament l'oferta i bloquegen una segona OPA
Notícia: BBVA i Sabadell aguanten la respiració abans del colofó de l&#8217;OPA hostil
Comparteix
Els dos bancs guarden silenci a l'espera de la CNMV i sense garanties | El mercat comença a descomptar un resultat entre el 30 i el 50% i una segona oferta
Notícia: BBVA pateix a la borsa els dubtes del mercat amb l&#8217;OPA al Sabadell
Comparteix
El banc basc perd un 0,44% del valor en la jornada prèvia a la publicació dels resultats i acosta l'escenari de la segona oferta
Notícia: Els primers càlculs de l&#8217;OPA al Sabadell allunyen el BBVA dels seus objectius
Comparteix
La mobilització dels minoritaris contra la venda i el no d'alguns fons de renda variable allunyen l'objectiu del 50% que marca el fullet

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa