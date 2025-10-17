Foment nega que la Moncloa hagi estat intervencionista amb l’OPA al Sabadell

L’empresariat català està de celebració. El fracàs de l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell ha estat un baló d’oxigen per al sector privat del país, que encarava un futur immediat sense una de les seves principals fonts de finançament si l’ofensiva de la Vela tenia èxit. El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, s’ha congratulat en una breu compareixença de la “fidelitat i integritat” de l’accionariat del banc català; a qui ha felicitat per “no haver caigut a vendre duros a quatre pessetes”. Ha celebrat, de fet, el rol de tots els actors que han participat a la desfeta del Banc de Bilbao; també del govern espanyol, amb la seva irrupció per prohibir la fusió entre les dues entitats durant entre tres i cinc anys. Malgrat que Sánchez Llibre sovint és crític amb l’entrada de les administracions en l’economia, en aquesta ocasió ha celebrat la postura del president, Pedro Sánchez, i el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo. La Moncloa, assegura, “no ha estat intervencionista” contra l’OPA.
“Les condicions que ha posat l’executiu eren normals i objectives en un mercat regulat”, ha sentenciat el líder patronal. Així, Foment es desmarca de les abundants crítiques que ha rebut la Moncloa per les formes en la seva intervenció en l’ofensiva del BBVA sobre el Sabadell. Alguna d’elles, judicialitzada: cal recordar que encara pesa sobre l’executiu espanyol un recurs davant el tribunal suprem del mateix Banc de Bilbao per les condicions que va posar en fase 3. La Vela sempre ha mantingut -com diversos juristes independents- que la llei espanyola de competència no permet al Consell de Ministres “endurir les condicions” imposades per la CNMC a un procés d’OPA, “només mantenir-les o flexibilitzar-les”.
Reformes en la llei
Més enllà de les celebracions, Sánchez Llibre també ha reclamat una “revisió” del decret d’OPAs per “adaptar-lo al segle XXI”. El líder patronal, però, posa el focus en els terminis de les operacions, davant l’evidència que “una oferta com aquesta no pot durar 18 mesos”. Tot i això, no atén les peticions d’altres actors polítics, financers i jurídics, que reclamen un aclariment de la legislació que acoti el paper de les administracions, i deixi les decisions en mans dels organismes públics autònoms, com la CNMV o la CNMC. Cal recordar que sobre el govern espanyol plana també l’ombra de Brussel·les, que hi ha demanat una opinió informada perquè expliqui la seva intervenció en l’operació. La Comissió Europea, val a dir, també ha criticat la legislació espanyola, per considerar-la excessivament discrecional.
Un nou nucli dur
Durant la seva intervenció, Sánchez Llibre ha celebrat especialment el rol dels accionistes minoritaris, que han rebutjat massivament l’oferta del BBVA. A parer del president de Foment del Treball, fora bo que el Sabadell fomenti una ampliació d’aquests perfils, especialment entre els clients del banc, per “configurar un nucli dur més resistent”. “El Sabadell s’ha consolidat com la quarta entitat financera de l’Estat espanyol, i ha d’aconseguir un nucli dur sòlid per evitar més OPAs hostils en el futur”, ha sentenciat. Cal recordar que, ara per ara, els minoritaris tenen un 40% dels títols del banc vallesà, un 80% dels quals els tenen dipositats al mateix Sabadell. La ràtio s’ha retallat en els últims anys, atès que havien arribat a atresorar prop del 50% del banc. La patronal també considera que la feina del banc ha d’anar encaminada a “guanyar mida”, tant a l’Estat com a escala internacional, per garantir la solvència i el creixement a llarg termini.