La directiva del Banc Sabadell ha celebrat el fracàs de l’OPA del BBVA, que només ha aconseguit convèncer el 25% dels accionistes de l’entitat catalana, i considera que l’entitat surt “reforçada” del llarg procés. El president i el conseller delegat del Sabadell, Josep Oliu i César González-Bueno, han agraït la confiança dels accionistes i han reivindicat que tant el Sabadell com el BBVA “són dues grans entitats que generen més valor per separat que juntes”. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Oliu ha admès que va rebre amb “gran sorpresa” el resultat “tan contundent” de l’OPA.
En un comunicat publicat aquest divendres al matí, Oliu insisteix que era la “millor sortida per a tothom”, mentre que González-Bueno ha defensat la “gran transformació” que ha impulsat el banc en els últims cinc anys i ha recordat que el pla estratègic del banc preveu remunerar amb 6.450 milions d’euros els seus accionistes fins al 2027, l’equivalent al 40% del valor actual de l’entitat.
En declaracions a Catalunya Ràdio poc després de conèixer-se el resultat de l’OPA, el vicepresident de l’entitat, Pedro Fontana, ja havia reivindicat que la decisió majoritària dels accionistes del Sabadell demostra que el projecte en solitari de l’entitat “és molt bo”. “Sempre he cregut que l’opa no era bona per a la societat en general”, ha dit Fontana, que ha defensat que en tot moment la preocupació de la direcció no era per si perdien el control de l’entitat, sinó pels treballadors, els clients i els accionistes per les conseqüències de l’absorció en la xarxa d’oficines del banc i en la rendibilitat del seu negoci. El vicepresident del Sabadell considera que els mercats són “inescrutables” i no s’ha atrevit a fer una predicció sobre com evolucionaran els títols del banc a partir d’ara, però ha reiterat que el futur de l’entitat en solitari és “molt bo” i que “no cal patir”.
La política de dividends, clau en el fracàs de l’OPA
En les últimes setmanes, el Consell d’Administració del Banc Sabadell ja vaticinava que l’OPA obtindria un “molt baix nivell d’acceptació”, tot i que ni les previsions més optimistes apuntaven a un resultat per sota del 30% mínim marcat pel BBVA per continuar endavant amb l’operació. El banc havia alertat que el BBVA estava oferint un preu molt similar a la cotització del Sabadell i defensava que el potencial de revalorització de l’entitat podia ser de fins al 26% sobre el preu ofert pel banc basc.
Un dels grans al·licients del Sabadell per convèncer els seus accionistes ha estat una agressiva política de dividends i recompres d’accions amb les quals espera realitzar distribucions al voltant d’un 40% de la cotització actual entre el 2025 i el 2027, inclòs un dividend extraordinari en efectiu de 50 cèntims per acció vinculat a la venda de la seva filial britànica TSB que es distribuirà previsiblement en el primer trimestre del 2026. En canvi, estimava que, si l’OPA tenia èxit, els accionistes rebrien unes distribucions previstes de dividends i recompres d’accions d’entre un 21% i un 28% inferiors en els pròxims dos anys.