El Banc Sabadell està preparant una festa al Palau Sant Jordi, a Barcelona, el pròxim 15 de novembre per celebrar el resultat de l’OPA que el BBVA va llançar sobre l’entitat financera catalana i que no va aconseguir l’acceptació necessària.
Segons va avançar el mitjà ‘El Confidencial’, el Banc Sabadell està organitzant un esdeveniment on es preveu una assistència massiva, ja que l’entitat compta amb 17.000 treballadors. Aquesta convocatòria serà de caràcter lúdic i festiu, una jornada en la qual l’entitat vol reconèixer les tasques dels seus treballadors durant aquest any i mig que ha donat el procés de l’OPA.
A més, l’esdeveniment amb tota la plantilla també serà una ocasió per commemorar plegats “el projecte de futur” de l’entitat, segons s’indica a la invitació que el banc vallesà a fet arribar als seus treballadors.
En els últims mesos, el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, havia expressat que si l’opa fracassava, l’entitat hauria d’organitzar una festa per celebrar-ho.
Un mes després del fracàs de l’OPA
Aquest esdeveniment tindrà lloc un mes després que es coneguessin els resultats de l’OPA. El dia 16 d’octubre la Comissió Nacional del Mercat de Valors va anunciar que el BBVA havia obtingut només un 25,47% de l’acceptació de l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell. D’aquesta manera, l’operació quedava sense efecte, ja que no va arribar al 30% que exigia el fullet.
L’endemà que es conegués el resultat de l’operació, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va ser rebut com un heroi per part dels seus treballadors a la seu de l’entitat bancària a Sant Cugat.
Aquell dia els dos dirigents de l’entitat financera van agrair la “professionalitat” dels seus treballadors i van assegurar que “val la pena que aquest banc continuï existint, serem el millor banc d’Espanya”.